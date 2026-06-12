İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’in aktardığı bilgilere göre, iki ülke arasında askeri gerilimi bitirecek ve ekonomik ambargoları esnetecek çok kritik taahhütler masada.

Hürmüz Boğazı Açılıyor, Deniz Ablukası Kalkıyor

Anlaşmanın en somut ve hızlı adımı deniz ticareti ve askeri hareketlilik üzerinde olacak. Karşılıklı atılan imzaların ardından 30 günlük bir geçiş süreci başlayacak. Bu süre zarfında:

İran, küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nı tamamen trafiğe açacak.

ABD ise eş zamanlı olarak İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını sonlandıracak ve İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek.

Trump Yönetiminden Büyük Tavizler: Petrol ve Dondurulmuş Varlıklar Serbest

Washington yönetiminin, İran ekonomisini rahatlatacak çok ciddi adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sızan detaylara göre ABD, İran'ın uluslararası hesaplarda dondurulmuş haldeki milyarlarca dolarlık varlığını serbest bırakacak. Bununla da kalmayıp, İran ekonomisinin can damarı olan petrol ihracatına yönelik yaptırımları tamamen kaldıracak. Ayrıca Beyaz Saray, "İran'ın iç işlerine karışmama" sözü vererek diplomatik bir güvence sunacak.

Nükleer Program Ertelendi, Balistik Füzeler Es Geçildi

Anlaşmanın en çok tartışma yaratacak kısmı ise askeri ve nükleer başlıklar oldu. Batı dünyasının uzun süredir baskı unsuru olarak kullandığı İran’ın nükleer programına yönelik müzakereler ileri bir tarihe ertelenirken, Tahran'ın savunma sanayisinin merkezinde yer alan balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği destek tamamen gündem dışı bırakıldı. Bu maddeler, masada İran'ın elini güçlendiren en büyük kazanımlar olarak yorumlanıyor.

Tahran Temkinli: "Kırmızı Çizgilerden Taviz Yok"

ABD kanadından gelen iyimser açıklamalara ve Trump'ın "Harika bir şey" nitelendirmesine rağmen, Tahran yönetimi sürece temkinli yaklaşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, nihai kararın henüz verilmediğinin altını çizerek, müzakerelerde İran'ın ulusal çıkarlarından ve kırmızı çizgilerinden asla taviz verilmeyeceğini yineledi.

Dünya liderlerinin gözü şimdi önümüzdeki günlerde Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen ve Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan imza törenine çevrilmiş durumda.