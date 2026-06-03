Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, tek kutuplu güç odağı haline gelen ABD ve onun arkasındaki İsrail merkezli bir “Gölge Sistem” dünyayı yönetmeye ve yönlendirmeye başladı.

Bu tek kutuplu güç, hukuk ve insan hakları tanımayan, saldırgan iş galci bir yapıya dönüştü. Ancak, mazlum milletlerin çığlıkları “Bumerang” gibi dönüp bu sinsi yapıyı vuracak.

Dünya artık, tek kutuplu güç odağından uzaklaşıp, çok kutuplu bir yapıya evriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül 2019 tari hinde Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ”Dünya 5’ten büyüktür” diyerek mazlum millet lerin de sesi oldu.

Erdoğan’ın, BM kararlarını etkisizleştiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip 5 daimi üye ülkesine yönelik bu uyarısında ne denli haklı olduğunu artık bütün dünya anlıyor. 193 ülkenin üye ol duğu BM, Güvenlik Konseyi’ndeki tek bir ülkenin vetosuna teslim olarak, adeta kilitleniyor. Dünyada savaşlar, işgaller yaşanıyor, milyonlarca masum insan bebek, yaşlı, kadın demeden katledilirken, ana görevi dünyada barışı sağlamak olan Birleşmiş Milletler, kötürüm hale getiriliyor. Cumhur başkanı Erdoğan, tekerlekli sandalyeye mahkum edilen BM’nin gidişatını çok iyi analiz edip, “Dünya 5’ten büyüktür” tarihi çıkışını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “TÜRKIYE KILIT ÜLKE KONUMUNA GELECEK” “ DÜNYADA YENİ DENGELER, YENİ İTTİFAKLAR KURULUYOR, FAKAT KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİ BİR DÜZEN KURULAMIYOR. DÜNYAMIZ, SAYISI BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMEYEN BÜYÜK GÜÇLERİN DİZAYN ETTİĞİ BİR STATÜKODAN ÇOK KUTUPLU, ÇOK AKTÖRLÜ BİR YAPIYA HIZLA EVRİLİYOR. BU YENİ SÜREÇTE TÜRKİYE KİLİT ÜLKE KONUMUNA GELECEK"

İsrail ve ABD’nin, Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiği, İsrail’in Gazze’de Filistinlileri katlettiği, ABD’nin Venezuela’yı korsan gibi basıp, Devlet Başkanı Madura’yı derdeste ederek Amerika’da yargıladığı bir süreçte, 193 ülkenin üyesi olduğu BM olup bitenler karşısında sesini çıkaramıyor. Savaşları, işgalleri önleyemiyor. BM’de alınan kararları, Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ABD veya diğer üyeler veto ettiğinde, BM itibarsızlaştırılıyor, hareket edemez hale getiriliyor. 193 ülkeye karşı, bir ülkenin vetosu, dünyada adaletsizliği ve hukuk tanımayan bir yapıyı hakim kılıyor. Bu durumun böyle gitmesi mümkün görün müyor. Ya dünyanın 5’ten büyük olduğunu anlayacaklar, ya da BM örgütü dağılacak.

ERDOĞAN: “YENİ DÜNYA DÜZENİNE İHTİYAÇ VAR”

“Dünyamız yeniden bir paylaşım mücadelesine sürükleniyor, ülkeler arasındaki rekabet giderek yıkıcı bir hâl alıyor. Pek çok alanda oyunun kurallarını aynı ülkeler belirliyor. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerin önemli bir kısmı bu ülkelerin halk larının refahı için kullanılıyor. Soğuk Savaş’ın iki ana aktörü arasındaki ‘bilek güreşi’nin kurbanlarının mazlum halklar ol ması tesadüf mü? Güçlüleri, zorbaları ve zenginleri koruyan bir sistemin devam etmesi doğru ve mümkün değil.” Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.

Erdoğan, günümüz dünyasında yaşananların önüne geç mek için “yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunu” altını çizerek vurguluyor. Erdoğan’a göre, sorunları çözmek için yeni bir küresel düzen gerekiyor. Bu sebeple Erdoğan’ın, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözü bu yeni düzenin simgesi oldu. BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya uluslararası barış ve güvenlikle ilgili her türlü kararı tek başlarına veto etme (engelleme) hakkı na sahipler. Kararların onaylanabilmesi için bu 5 ülkenin hiçbirinin "hayır" oyu kullanmaması gerekiyor. Bu veto hakkı Güvenlik Konseyinde birçok önemli kararın alınmasını en gelliyor. Veto yetkisine sahip olan ülkelerden ABD ve Rusya bu haklarını çoğu kez siyasi sebeplerle kullanıyorlar. Veto yetkisine sahip beş daimi ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık aynı zaman da dünyanın en çok silah üreten ve pazarlayan ülkeleri. Dünya silah ticaretinin baş aktörlerinden oluşan Güvenlik Konseyi Ülkeleri'nin dünya barışına kalıcı katkıda bulunacak kararlar verebileceğine şüpheyle bakılıyor.

TEK KUTUPLU GÜÇ DÖNEMİ BİTİYOR

Dünya artık tek kutuplu bir gücün esiri olmak istemiyor. Güvenlik konusundaki değerlerin değiştiği, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, artık bütün dünyada yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu bir dönemi yaşı yoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu önemli analizi yapıyor: “Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor, fakat kü resel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor."

Türkiye, bu çok kutuplu yeni yapılanmada nerede yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye'nin içerisinde yer aldığı geniş bir bölgenin aynı zamanda bu sürecin sıklet merkezini oluşturduğu görüşü bu soruya da cevap veriyor. Erdoğan, Türkiye'nin adının yeni dönemin müessir aktörle rinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıktığına, daha fazla zikredildiğine dikkat çekiyor. Erdoğan’a göre Türkiye; Bu yeni süreçte başta bölgesel barış olmak üzere her alanda “kilit ülke konumuna” gelecek.