Oftalmoloji alanının en prestijli bilimsel organizasyonları arasında gösterilen kongrede ödüle değer görülen çalışma, kornea hastalıklarının tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımıyla uluslararası bilim çevrelerinin dikkatini çekti.

Dr. Solmaz ve ekibi tarafından geliştirilen çalışma, kornea hücrelerinin korunmasına yönelik yeni nesil bir damla tedavisini konu alıyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın kornea dokusundaki hücresel hasarın önlenmesine katkı sağlayabileceğini ve gelecekte bazı hastalarda kornea nakli ihtiyacını azaltabilecek potansiyele sahip olduğunu değerlendiriyor.



Dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin, araştırmacıların ve göz cerrahlarının yer aldığı bilimsel platformda sunulan çalışma; bilimsel içeriği, yenilikçi yaklaşımı ve gelecekteki tedavi yöntemlerine sağlayabileceği katkılar nedeniyle kendi oturumunun en başarılı bildirisi seçildi.

Washington DC'de alınan bu ödül, Dr. Solmaz'ın uzun yıllardır sürdürdüğü klinik ve akademik çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteren önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.



Uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürüyor

Op. Dr. İskender Alkın Solmaz, İstanbul'daki kliniğinde göz kapağı estetiği, blefaroplasti, oküloplastik cerrahi ve yüz gençleştirme alanlarında çalışmalarını sürdürürken, akademik araştırmalarına da aktif olarak devam ediyor.Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastaları kabul eden Dr. Solmaz, klinik deneyimini bilimsel üretimle birleştiren hekimler arasında gösteriliyor.

Bugüne kadar 25 binden fazla cerrahi operasyon ve medikal müdahalede görev alan Dr. Solmaz, çalışmalarını yalnızca klinik uygulamalarla sınırlı tutmayarak uluslararası araştırma projelerinde de aktif rol üstleniyor.

2022 yılında Kanada'nın Toronto kentinde kurduğu TelomEYE Pharmaceuticals şirketi aracılığıyla göz hastalıklarına yönelik yenilikçi biyoteknolojik tedaviler üzerinde çalışmalarını sürdüren Dr. Solmaz, aynı zamanda çeşitli patent başvuruları ve uluslararası araştırma projeleriyle bilimsel faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin geliştirmekte olduğu ürünler, uluslararası biyoteknoloji ve ilaç sektöründe ilgi görürken, çeşitli yatırımcıların da dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) süreçlerine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtiliyor.

Başarının arkasında bilimsel bir ekip var

ASCRS 2026'da ödüle layık görülen çalışma, Op. Dr. İskender Alkın Solmaz liderliğinde yürütülen araştırma programının bir parçası olarak geliştirildi. Dr. Solmaz, aldığı ödülün bireysel bir başarıdan çok ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"ASCRS gibi dünyanın en önemli oftalmoloji platformlarından birinde ödül almak bizim için büyük bir gurur. Bu başarı yalnızca bir sunumun değil, yıllardır devam eden bilimsel çalışmaların, ekip ruhunun ve ortak emeğin bir sonucudur. Türkiye'den çıkan araştırmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu görmek ayrıca mutluluk verici."

Dr. Solmaz, araştırma sürecine katkı sağlayan tüm ekip üyelerine teşekkür ederek, TelomEYE Pharmaceuticals'ın Kurucu Ortağı ve Tıbbi Direktörü (CMO) Dr. Işılay Kavadarlı başta olmak üzere projede görev alan tüm çalışma arkadaşlarının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Dr. İskender Alkın Solmaz'ın kurucuları arasında yer aldığı Kanada merkezli biyoteknoloji şirketi TelomEYE Pharmaceuticals, kornea hastalıkları ve göz yüzeyi bozukluklarına yönelik yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla araştırmalar yürütüyor.

Şirket bünyesinde sürdürülen çalışmaların uluslararası akademik çevrelerde giderek daha fazla ilgi gördüğü belirtilirken, ASCRS 2026'da elde edilen ödül de bu bilimsel yaklaşımın uluslararası düzeydeki karşılığını ortaya koyan önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Washington DC'de alınan bu ödül, yalnızca Op. Dr. İskender Alkın Solmaz ve ekibinin başarısı olarak değil, Türk tıbbının ve Türk oftalmolojisinin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Kornea hastalıklarının tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesine yönelik yürütülen bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda daha geniş hasta gruplarına ulaşabilecek bilimsel gelişmelere kapı aralayabileceği ifade ediliyor.