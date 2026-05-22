Pay piyasasında bugün gerçekleştirilen işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak. 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günkü işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü tamamlanacak.

Bayram takvimi kapsamında Borsa İstanbul’da 26 Mayıs Salı günü yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Ardından 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günlerinde piyasalar kapalı olacak.

Öte yandan VİOP tarafında da teslimat süreçlerinde değişikliğe gidildi. Endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs tarihinde fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. Ayrıca 27-30 Mayıs tarihleri arasında takas ve fiziki teslimat işlemlerine ara verilecek.

25 Mayıs 2026 vadeli işlemlerine ait T+2 fiziki teslimat işlemlerinin ise 2 Haziran Salı günü gerçekleştirileceği bildirildi.