Yatırımcıların gözü kulağı şirketlerden gelecek nakit temettü haberlerindeyken, açıklama yapan 6 şirketin 5'inden "pas" kararı geldi. Sadece bir şirket hissedarlarına nakit kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

İşte şirket şirket alınan o kararlar:

Nakit Temettü Dağıtacak Tek Şirket: Durukan Şekerleme

Hissedarlarını sevindiren tek haber Durukan Şekerleme'den geldi. Şirket yönetim kurulunun aldığı karara göre ortaklara nakit temettü ödenecek.

Brüt Pay Başına: 0,0931544 TL

Net Pay Başına: 0,0791812 TL

Ödeme Tarihi: Henüz netleşmedi, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kâr Payı Dağıtmama Kararı Alan 5 Şirket

Aşağıdaki 5 şirket ise yönetim kurulu veya genel kurul kararları doğrultusunda, bu yıl yatırımcılarına temettü dağıtmayacağını (pas geçeceğini) ilan etti: