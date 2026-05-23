Yatırımcıların gözü kulağı şirketlerden gelecek nakit temettü haberlerindeyken, açıklama yapan 6 şirketin 5'inden "pas" kararı geldi. Sadece bir şirket hissedarlarına nakit kâr payı ödeyeceğini açıkladı.
İşte şirket şirket alınan o kararlar:
Nakit Temettü Dağıtacak Tek Şirket: Durukan Şekerleme
Hissedarlarını sevindiren tek haber Durukan Şekerleme'den geldi. Şirket yönetim kurulunun aldığı karara göre ortaklara nakit temettü ödenecek.
Brüt Pay Başına: 0,0931544 TL
Net Pay Başına: 0,0791812 TL
Ödeme Tarihi: Henüz netleşmedi, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Kâr Payı Dağıtmama Kararı Alan 5 Şirket
Aşağıdaki 5 şirket ise yönetim kurulu veya genel kurul kararları doğrultusunda, bu yıl yatırımcılarına temettü dağıtmayacağını (pas geçeceğini) ilan etti:
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yönetim kurulu, 2024 yılı kârından temettü dağıtılmaması yönünde karar bildirdi.
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Genel kurulda alınan karar doğrultusunda bu yıl temettü dağıtımı yapılmayacak.
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket genel kurulu, kâr payı dağıtılmaması yönündeki kararı onayladı.
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yönetim kurulu açıklamasına göre şirket bu dönemi temettüsüz geçirecek.
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Genel kurul kararıyla yatırımcılara kâr payı dağıtılmayacağı kesinleşti.