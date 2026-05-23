Yatırımcıların gözü kulağı şirketlerden gelecek nakit temettü haberlerindeyken, açıklama yapan 6 şirketin 5'inden "pas" kararı geldi. Sadece bir şirket hissedarlarına nakit kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

İşte şirket şirket alınan o kararlar:

Nakit Temettü Dağıtacak Tek Şirket: Durukan Şekerleme

Hissedarlarını sevindiren tek haber Durukan Şekerleme'den geldi. Şirket yönetim kurulunun aldığı karara göre ortaklara nakit temettü ödenecek.

  • Brüt Pay Başına: 0,0931544 TL

  • Net Pay Başına: 0,0791812 TL

  • Ödeme Tarihi: Henüz netleşmedi, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kâr Payı Dağıtmama Kararı Alan 5 Şirket

Aşağıdaki 5 şirket ise yönetim kurulu veya genel kurul kararları doğrultusunda, bu yıl yatırımcılarına temettü dağıtmayacağını (pas geçeceğini) ilan etti:

  • Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yönetim kurulu, 2024 yılı kârından temettü dağıtılmaması yönünde karar bildirdi.

  • Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Genel kurulda alınan karar doğrultusunda bu yıl temettü dağıtımı yapılmayacak.

  • Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Şirket genel kurulu, kâr payı dağıtılmaması yönündeki kararı onayladı.

    Tera Holding Başkanı Tezmen'den Piyasa Değerlendirmesi: "Paniğin Kimseye Faydası Yok"
  • Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yönetim kurulu açıklamasına göre şirket bu dönemi temettüsüz geçirecek.

  • Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Genel kurul kararıyla yatırımcılara kâr payı dağıtılmayacağı kesinleşti.