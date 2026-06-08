İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gerçekleri olduğu gibi anlatmanın cesaret gerektirdiği bir dönemdeyiz. Bir belgeselcinin vizörü adaletsizlikleri, asimetrik bütün ilişkilerini, modern sömürü sistemini ifşa eden ve insanlığı gelecekteki muhtemel doğa felaketlerine ışık tutan, onlara karşı uyaran önemli bir imkandır. 17. yılında Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin hem 15 Temmuz'a hem de Filistin meselesine odaklanmış olması çok isabetlidir ve insanlığın vicdanına hitap etmektedir" dedi.

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri törenine sinema dünyasından pek çok ismin yanı sıra İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. 4 farklı kategoride 40 finalist ödül için yarışırken, Uluslararası Filmler Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'nü yönetmenliğini Mohammed Sawwaf'ın yaptığı "Gazze'nin İkizleri Bana Geri Dönün" adlı film kazandı. Ulusal Profesyonel Kategorisi'nde En İyi Belgesel Film Ödülü'ne ise yönetmenliğini Batuhan Karadağoğlu'nun yaptığı "Ben 12 Bin Yaşındayım" adlı film layık görüldü. Ödül töreninin ardından Burak Kut konser verdi.



“İnsan olmanın farkını ortaya koyan şey belgesellerdir”

Ödül töreninde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde bu güzide toplulukla bir araya gelmekten duyduğum büyük memnuniyeti ifade ediyor ve hepinize bu anlamlı buluşmaya geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Kıymetli misafirler bildiğiniz üzere TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, 2009 yılından bu yana belgeselciliğin evrensel diline katkı sunan önemli bir platform olarak yolculuğunun sürdürmektedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki TRT'mizin bu prestijli organizasyonu 15 yıllık bir süreyi geride bıraktı ve ortaya koyduğu performansla bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştü. Nitekim yalnızca bu yıl 109 ülkeden farklı kategorilerde bin 409 başvurunun yapılmış olması aslında bu güçlü teveccühün de en somut göstergesi olmuştur. Değerli konuklar, belgeselcilik ve belgeseller estetik bir temsil biçimi olmanın ötesinde, aslında toplumların kolektif hafızasına yönelik vesikalar oluşturmaktadır. Malum olduğu üzere günümüzde giderek krizler, trajediler, savaşlar artıyor ve ne yazık ki sıradanlaşmaya başladı. Böyle bir dünyada insan olmanın farkını ortaya koyan ve dilsiz bırakılan coğrafyalara, milletlere, mağdur olanlara dil olan şey belgesellerdir. Bir belgeselcinin vizörü adaletsizlikleri, asimetrik bütün ilişkilerini, modern sömür sistemini ifşa eden ve insanlığı gelecekteki muhtemel doğa felaketlerine ışık tutan, onlara karşı uyaran önemli bir imkandır" diye konuştu.



"Gerçekleri olduğu gibi anlatmanın cesaret gerektirdiği bir dönemdeyiz"

Gerçekleri olduğu gibi anlatmanın cesaret gerektirdiği bir dönemde olunduğunu ifade eden Duran, "Gerçekleri olduğu gibi anlatmanın cesaret gerektirdiği bir dönemdeyiz. Bizim TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin bu yılki mottosunu işaret ediyor: Cesur ol iz bırak. Elbette tarihin çok önemli dönemlerinde cesur olarak belki iz bırakmayı düşünüp düşünmeden ama gerçekten kutsal izler bırakarak hayatlarını feda eden insanlar oldu. Yaklaşık 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin geleceği için demokrasi için ve iradesine sahip çıkmak için sokaklara, meydanlara dökülen ve hayatlarını feda eden 253 şehidimizin derdi iz bırakmak değildi ama öylesine kutlu bir iz bıraktılar ki biz onları hala ve bundan sonra ebediyen rahmetle anacağız. Elbette başka bir örnek Filistin'de İsrail zulmü altında hayatlarını kaybeden Filistinli çocukların, Gazze'de mücadele ortaya koyan hakikat için hayatını feda eden gazetecilerin, kadınların, erkeklerin hayatıydı. Medeni dünyanın Filistin'de ortaya çıkan soykırıma göstermiş olduğu ikiyüzlülük ne yazık ki içimizi acıtmaktadır ve açıkçası, 17. yılında Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin hem 15 Temmuz'a hem de Filistin meselesine odaklanmış olması çok isabetlidir ve insanlığın vicdanına hitap etmektedir. Saygıdeğer misafirler az önce dünyamızın sarsıcı bir dönemden geçtiğini söyledim. Derin insani krizlerin eş zamanlı olarak gerçekleştiğini söyledim ve elbette konvansiyonel ve dijital medyamızda bu içi çökmeden nasibini almaktadır. Özellikle dijital mecraların kitleleri manipüle eden asit, asimetrik gücüne karşı belgesel sinema elimizdeki en etkili ve entelektüel enstrümanlardan birisidir" dedi.



Duran, "Türkiye olarak bizler iletişim ve medya alanını adalet ve hakikat merkezli yaklaşımımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili bütün kurumlarımızla manipülasyon ve dezenformasyonun hakikati marjinalleştirmesine karşı duruyoruz. Türkiye olarak bizim amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel düzlemde daha adil, daha kapsayıcı ve barışçıl bir dünya düzeninin oluşmasına ön ayak olmaktır. İşte bugün burada her adam Pera'da hepimiz TRT'nin uluslararası belgesel festivalinde bu amacı yönelik bir araya geldik. Ödül alsın almasın hakikatin izini cesaretle sürerek bu anlamda organizasyona değer katan tüm belgesel yönetmenliğini, yapımcıları ve sinema emekçilerini yürekten kutluyorum. 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin küresel adaletin sağlanması ve insanlığın ortak vicdanın hareket geçmesi yönünde bir eşik olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



"Teveccüh gösteren tüm belgeselcilere teşekkür ediyorum"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise, "Kabiliyetini ve kapasitesini, doğruyu göstermek, hakkı söylemek ve bilgiyi yaymak için kullanan cesur belgeselciler ve onların artı sıra kararlı adımlarla yürüyen belgeselseverler de bu mücadelenin en kıymetli müttefikleridir. TRT ailesi olarak 4 gündür güçlü bir şekilde hissettiğimiz bu dayanışmanın tüm insanlığı sarana kadar büyümesi için var gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz. Hem cesaret timsali anlatıların izini sürme hem de insanlığın müşterek hafızasında kalıcı izler bırakma gayretimizi her daim diri tutacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne teveccüh gösteren tüm belgeselcilere teşekkür ediyor, ödüle hak kazanan yapımlara emek verenleri bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.



40 finalistten 12'si ödüle layık görüldü

Uluslararası Filmler Kategorisi En İyi Belgesel Film, Ulusal Profesyonel Kategorisi En İyi Belgesel Film, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Belgesel Film ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere 4 farklı kategoride 40 finalistin ödül için yarıştığı törende Uluslararası Filmler Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'nü yönetmenliğini Mohammed Sawwaf'ın yaptığı "Gazze'nin İkizleri Bana Geri Dönün" adlı film, ikincilik ödülünü yönetmenliğini Morteza Atabaki'nin yaptığı "32 Metre" adlı film, üçüncülük ödülünü yönetmenliğini Kasimir Burgess'in yaptığı "Kara Kış" adlı film kazandı.



Ulusal Profesyonel Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'nü yönetmenliğini Batuhan Karadağoğlu'nun yaptığı "Ben 12 Bin Yaşındayım" adlı film, ikincilik ödülünü yönetmenliğini Kenan Diler'in yaptığı "Kavak Ağacının Gölgesinde" adlı film, üçüncülük ödülünü yönetmenliğini Mehmet Ali Poyraz'ın yaptığı "Sednaya" adlı film ödüle layık görüldü.



Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi En İyi Belgesel Film Ödülü'nü yönetmenliğini Abdulsamet Mavi, Muhammed Ağar ve Ege Döngel'in yaptığı "Ahraz" adlı film, ikincilik ödülünü yönetmenliğini Onur Sürek'in yaptığı "Mevcut Üç" ve yönetmenliğini Melike Kaya'nın yaptığı "Sarı Kanarya" adlı filmler, üçüncülük ödülünü yönetmenliğini Kayra Yılmaz'ın yaptığı "Yitik Zamanın İzinde" adlı film ödül aldı.

Proje Destek Kategorisi'ni Ahmet Alan'ın "Ali Rıza Bey", Tuğçe Özdemir'in "Eber: Suyun Hatırası", Erkan Yaşar'ın "Hiç Görmediğim Eve" adlı projeler destek kategorisinde ilk 3'e girdi.