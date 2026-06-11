Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve renkli anlara sahne olan etkinlikte konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerinde ulaştığı başarıyı çarpıcı rakamlarla gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl yürütülen çalışmalar neticesinde 10 milyondan fazla vatandaşa ulaşıldığını belirten Bakan, "Geçen sene 10 milyonun üstünde insana tam 513 ton kilo kaybettirdik" dedi.

Seymenlerle Misket Oynadı, Takım Elbiseyi Çıkarıp Spor Yaptı

Etkinlik alanına gelişinde Ankara'nın simgesi seymenler tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, sergilenen gösteriyi izledikten sonra seymenlerle birlikte misket oynayarak alandaki coşkuya ortak oldu. Konuşması öncesinde kravatını ve ceketini çıkaran Memişoğlu, sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin önemini bizzat uygulayarak gösterdi. Konuşmasının ardından stantları gezen Bakan, hem bisiklet sürdü hem de basketbol oynayarak vatandaşları harekete davet etti.

"Hedefimiz Hastalanmadan Bedeni Korumak"

Türkiye'nin son 24 yılda sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek bir model sunduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, artık önceliğin "hastalıkları tedavi etmek" kadar "hastalanmadan bedeni koruma kültürünü geliştirmek" olduğunu ifade etti.

"Bizler bu sağlık hizmetinin yanında esasında sağlık kültürü oluşturup insanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını koruma kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de koruyan sağlık sisteminde ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ diyoruz." ABD'de Türk Göz cerrahına uluslararası bilim ödülü İçeriği Görüntüle

1,5 milyon kişilik dev bir sağlık ordusuyla hem tedavi hem de koruyucu sağlık hizmeti verdiklerini hatırlatan Memişoğlu, toplumun önündeki en büyük iki riskin yoğun hareketsizlik ve bağımlılık olduğuna dikkat çekti.

513 Ton Kilo Kaybı ve Erken Teşhis Başarısı

Geçtiğimiz yıl başlatılan "Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" mottosunun meyvelerini topladıklarını belirten Bakan Memişoğlu, meydanlarda ve alışveriş merkezlerinde yapılan ölçümlerle farkındalık oluşturduklarını söyledi. Obezite ve hareketsizlikle mücadelede Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin (SHM) rolüne değinen Bakan, şu verileri paylaştı:

Obezite ile Mücadele: Boy ve kilo ölçümü yapılan 10 milyonun üzerinde vatandaş, diyetisyen ve fizyoterapistlere yönlendirilerek toplamda 513 ton kilo kaybı sağlandı.

Kanser Tarama Seferberliği: Geçen yıl 7.7 milyon vatandaş telefonla aranarak kanser taramalarına davet edildi. Bu sayede, henüz klinik belirtiler başlamadan erken safhada 28 binin üzerinde kanser vakası yakalanarak tedavi altına alındı.

"Nüfus Cüzdanınız Değil, Kaslarınızın Yaşı Önemli"

Türkiye genelinde 348 adet Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu ve bu merkezlerde diyetisyenden psikoloğa, kanser taramasından gebe okuluna kadar 17 farklı hizmetin tamamen ücretsiz sunulduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu: