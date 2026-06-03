Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) neredeyse her kurum için çeşitli sebeplerle zorunluluk oldu. Topluma gerçekten fayda sunmak, şirin görünmek, bir şeyler yapıyor olmak gibi çeşitli sebeplerle her kurumun kendince yaptığı çalışmalar var.

Çapı büyük veya küçük her KSS çalışmasının faydası var mı? Genellikle var. Bir yaraya merhem olabilir.Genellikle diyorum, yapmış olmak için yapılan, iyi planlanmamış, yeterince bütçe ayrılmamış, şirket yönetiminin sahip çıkmadığı KSS çalışmalarının maddi ve manevi zararlı olduğunu düşünmekteyim.

Bu konuyu başka bir yazıda zararlarını yazarım. Kurumlar “ küçük olsun benim olsun “ düşüncesi ile KSS yapınca ortalık KSS pazarına dönüyor ama etki son derece az, emek çok, maliyet yüksek.

Evet bir çalışma yaptık ama bu kadar oldu deniyor, birçok mazeret sayılabiliyor. Kurumların KSS konusunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne öneriyorsun derseniz, önerim şu: KSS’yi sektör dernekleri, odaları yapsın.

Sürdürülebilir, genişleyebilir, basamaklı bir konu seçsinler, Sektör dernekleri/odaları bir araya gelsin, o sektördeki firmalar katkıda bulunsun ortaya, ülkeyi farklı konularda ihya edecek KSS çalışma ları çıksın.

Ülkemizin artık bütüncül uzun soluklu çalışmalara ihtiyacı var.

Önerim olabilir mi? Evet. Fakat hallolması gereken konular var.

1- KSS ‘de ortak çalışma kültürü

2- Benim firmam daha büyük konusu

3- Benim büyük firmamın logosu daha büyük olacak, benden küçüklerin logosu küçük osun konusu

4-Kim çok para verdiyse o daha çok görünsün, onun yöneticisi daha çok övgü alsın konusu.

Yani bu tür çalışmaları yapmak için bireysel ve kurumsal egoları bir kenara bırakmak, törpülenmek, ortak iş yapma kültürüne sahip olmak, üst başlığı “Sektörümüz ve Türkiye” olarak görmek gerekir.

Böyle bir çalışma sektörü yurt içinde güçlendirir, üyeler, sektör daşlar arasında iletişimi kuvvetlendirir, motivasyonu sağlar, yurt dışı paydaşlar için güven verir, dünya ticaretinde itibarı artırır. Bu tür ortak bir çalışma hiç mi yok? Var. Bazı sektörler bir araya gelip meslek okulu yaptırıyor ve kendilerine eleman yetişmesini sağlıyorlar. Alkışlıyorum. Yaygınlaşması gerekir.

Ama toplumun bütününe dokunacak KSS çalışmaları da gerekir. Buradan 40 yılı aşkın kurumsal iletişim uzmanı ve bir akademisyen olarak bütün sektör temsilcilerine, odalara meslek gruplarının derneklerine, iş adamlarına sesleniyorum. Ortaklık kültürünü, fikrini geliştirecek bu tür çalışmalara lütfen sıcak bakınız. Ülkemiz kurumsal iletişimcileri başarılı işler yapıyorlar bu geniş çaplı işlerin altında da kalkarlar.

Tek tek küçük küçük yaptığınız çalışmalar da çok değerli ama yeterli sesi çıkaramıyor, cılız kalıyor, birlikten kuvvet doğar, birlikte harika KSS çalışmaları doğar. Tek başınıza bir KSS yapacaksanız Opet’in “Temiz Tuvalet” kampanyası gibi çalışmalar olmalı. Temiz tuvaletlerin Opet’in benzin istasyonlarına faydası elbette olmuştur müşteri kazanması açısından ama unutmamalı ki bu kampanya ülkemizde benzin istasyonları tuvalet kültürünü tamamen olumlu yönde değiştirmiş hatta benzin istasyonu konseptini değiştirmiştir.

Yaşı 50 -60 civarında olanlar çocukluklarındaki benzin istasyonu tuvaletlerini lütfen hatırlasınlar. Kokusu burnunuza geldi değil mi? Bir de bu gün için bütün markalarda benzin istasyonu tuvaletlerini düşünün. Demem o ki tek başınıza kurumsal olarak KSS yapacaksanız ya uzun soluklu olumlu değişimleri hedefleyin ya da yapmayın. Arada kayboluyor, unutuluyor, etkisi az oluyor, sesi cılız çıkıyor.

Yazık o kadar paraya ve emeğe. Ortak bir çalışmayla, sektörel birliktelikle nasıl bir KSS yapılır merak edenlere söyleriz. Elbette bu önerimi allayıp pullayıp büyük büt çelerle karşınıza getirecek kişiler, kurumlar olacaktır.

Kanmayınız. Fikir hırsızlığı, etik olmayan iş yönetimi de ne yazık ki var. Belki bu sebeple KSS’ler de küçük çaplı oluyor. Ne de olsa iş yapma biçimi bir kültürü temsil ediyor. İsteyen oda, birlik, iş insanı dernekleri ile bu konuyu konuşabiliriz. Ses getirecek, uygulanabilecek, emeklere değecek iyi konular hala var. Bu konunun çarpan etkileri ve iş süreçleri buraya sığmaz.

Sözün özü; her durumda birlikten kuvvet doğar. Gelin birlik olalım. Minik havuzlarımızı birleştirelim, okyanusa yol bulalım. KSS büyük olsun hepimizin olsun. Ne dersiniz?

Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılan özgün bir yazıdır.