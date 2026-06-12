Tüm dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon Tyre Group’da uzun yıllardır farklı görevlerde sorumluluklar üstlenen Tuğba Başaran, Mayıs ayı itibariyle Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Tuğba Başaran, lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine Pirelli bünyesinde başlayan Başaran, Ağ ve Sistem Yönetimi alanında görev aldıktan sonra, teknolojik altyapı birikimini satış sistemleri ve ticari pazarlama süreçlerine yönlendirdi. Pirelli’de yaklaşık 9 yıl görev yaptı.

Başaran, 2016 yılında Pirelli’nin endüstriyel lastik operasyonlarının ayrılmasıyla başlayan Prometeon’un bağımsız yapılanma sürecinde görev aldı ve kariyerini Prometeon bünyesinde sürdürdü. 10 yıldır Prometeon’da farklı bölgeleri Türkiye’den yöneterek dijital pazarlama, iletişim, marka yönetimi, satış operasyonları, ürün ve ticari pazarlama gibi geniş bir yelpazede liderlik üstlendi.

Yeni görevinde Tuğba Başaran, Prometeon Türkiye’nin pazarlama stratejilerine yön vererek şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.