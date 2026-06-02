Şirketin hâkim ortağı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Levent Sadık Ahmet, mülkiyetinde bulunan sermayenin yüzde 10’una tekabül eden B grubu payların borsada işlem görebilir statüye kavuşturulması adına resmi kurumlara müracaat etti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili Pay Tebliği'nin 27’nci maddesinde yer alan yasal prosedürler çerçevesinde yürütülen bu süreçte, 39.000.000 TL nominal değerli imtiyazsız payların borsada satışa konu edilebilmesi amaçlanıyor. Hâkim ortak tarafından hazırlanan "Pay Satış Bilgi Formu" onaylanmak üzere 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kuruluşa teslim edildi.

Halka Arz Sonrası Stratejik Pay Dönüşümü

Temmuz 2024 döneminde gerçekleştirilen başarılı halka arz sürecinin ardından borsa kulvarındaki yerini alan DCT Trading, daha önce de ortaklık yapısındaki dinamik değişimlerle gündeme gelmişti. Şirket ortaklarının arz sonrasındaki taahhüt sürelerinin tamamlanmasını takiben, Ağustos 2025’te yaklaşık 11,7 milyon adet hissenin kurumsal yatırımcılara blok satış yöntemi vasıtasıyla devredildiği biliniyor. Aralık 2025 döneminde ise piyasa normları dahilinde sınırlı miktarda pay satışı icra edilmişti.

Kurula iletilen bu son dosyanın onay mekanizmasından geçmesi durumunda, Levent Sadık Ahmet’in şirketteki mevcut pay oranının yüzde 58 seviyelerinden yüzde 48 bareminin altına gerilemesi öngörülüyor. Bu durum, şirketin halka açıklık oranının artmasına ve borsa derinliğinin genişlemesine zemin hazırlayacak bir adım olarak nitelendiriliyor.

KAP Açıklaması Yatırımcı İçin Ne Anlama Geliyor?

Şirket tarafından yayınlanan KAP duyurusu, kurumsal şeffaflık ve mevzuat uyumluluğu açısından büyük önem taşıyor. Yapılan bu başvuru, hisselerin anında piyasaya sürülüp satılacağı anlamına gelmemekle birlikte, yasal olarak satış altyapısının hazırlanmasını içeren zorunlu bir bilgilendirme safhasını oluşturuyor.

Ekonomi analistleri, bu tarz yüksek hacimli ortak payı dönüşümlerinin piyasalarda yakından izlendiğini ifade ediyor. 39 milyon adet gibi önemli bir lot miktarının borsaya kazandırılması planlanırken, bu sürecin hisse performansına etkisini doğrudan belirleyecek unsurun tercih edilecek satış yöntemi olacağı vurgulanıyor. Payların borsa tahtası üzerinden doğrudan arz edilmesi kısa vadeli dalgalanmaları beraberinde getirebilecekken, geçmiş dönemde olduğu gibi kurumsal yatırımcılara yönelik "blok satış" modelinin benimsenmesi halinde piyasa üzerindeki olası baskının son derece sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

DCT Trading yatırımcıları ve sermaye piyasası takipçileri, önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan çıkacak kararı ve akabinde hisselerin ne şekilde değerlendirileceğine dair şirketten gelecek yeni bilgilendirmeleri odak noktasına almış durumda.