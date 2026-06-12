İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan Çifte Müfettiş Talimatı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, isim verilmeden tutuklu yargılanan bir şahsın iddialarına yönelik kapsamlı bir tahkikat yürütüleceği belirtildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirilmiştir."

İstanbul Emniyeti İddiaları Reddetmişti

Fatoş Pınar Türker’in gündeme getirdiği usulsüz arama iddialarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden iki gün önce yalanlama gelmişti. Emniyetten yapılan açıklamada, gözaltı sürecindeki tüm işlemlerin hukuki prosedürlere uygun olduğu savunularak, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Emniyetin bu savunmasına rağmen İçişleri Bakanlığı'nın hem mülkiye hem de polis müfettişlerini görevlendirmesi, iddiaların şeffaflık ilkesi gereği en üst düzeyde inceleneceğini gösteriyor. Soruşturmanın sonuçları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.