Mahkemenin boşanma kararını vermesinin ardından derin bir nefes alan 39 yaşındaki Çisem Arkun, özgürlüğünü davul zurna çaldırıp lokma dağıtarak kutladı.

14 Yıllık Evlilik, 5 Yıllık Hukuk Mücadelesi

Gönen'de yaşayan Çisem Arkun, şiddetli geçimsizlik ve anlaşmazlıklar nedeniyle 14 yıllık evliliğini bitirme kararı alarak yargıya başvurmuştu. Taraflar arasındaki hukuki sürecin uzaması nedeniyle tam 5 yıl boyunca adliye koridorlarında mekik dokuyan Arkun, mahkemenin nihai boşanma kararını vermesiyle adeta bayram etti.

"Yeni bir hayata merhaba diyorum" Uzun ve yıpratıcı geçen hukuki sürecin ardından resmi olarak boşandığını öğrenen Arkun, bu mutlu günü sadece kendi içinde yaşamak yerine komşuları ve ilçe halkıyla paylaşmak istedi.

İlçe Merkezinde Renkli Görüntüler

Kararın kesinleşmesinin ardından Gönen ilçe merkezinde davul ve zurna ekibi kiralayan Arkun, müziğin ritmine kapılarak sokakta göbek attı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında eski evliliğinin bitişini kutlayan kadın, bir yandan da hayır için yüzlerce kişilik lokma döktürerek yoldan geçenlere ikram etti.

Alışılmışın dışındaki bu kutlama ilçe sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi. Kimi vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, kimileri de alkışlarla genç kadının yeni başlangıcına destek verdi. Uzun süren davanın yükünden kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Çisem Arkun, kutlamanın ardından yeni hayatına temiz bir sayfa açarak adım attığını ifade etti.