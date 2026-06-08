Haftanın ilk işlem gününde öne çıkan raporlara göre, Akkök Holding, Aksa Akrilik paylarında önemli bir satışa imza attı. Holding tarafından 10,53 ile 10,95 lira fiyat aralığından toplam 3 milyon adet payın satışı gerçekleştirildi ve bu işlemle birlikte holdingin şirket sermayesindeki payı yüzde 40,03 seviyesine geriledi. Bir diğer dikkat çeken satış haberi ise Euro Pozitif Hastanesi'nden geldi. Şirket ortaklarından Nuri Nasır, 19,40 ile 19,44 lira fiyat aralığından 2 milyon adet pay satışı yaparak sermayedeki payını yüzde 22,04'e düşürdü. İhlas Holding hisselerinde ise uluslararası finans devi Bank of America Corporation sahnedeydi. Banka, 2,07 ile 2,13 lira fiyat aralığından 10 milyon 925 bin 709 adet alış ve 18 milyon 58 bin 512 adet satış işlemi yürüttü. Bu yoğun trafiğin ardından kurumun İhlas Holding sermayesindeki payı yüzde 4,75'e çekildi. Destek Faktoring hisselerinde de Tera Portföy'ün 9 bin adet alış ve 53 bin 811 adet satış hamlesi sonrası ortaklık payı yüzde 4,99'a gerilemiş oldu.

Piyasada satışların yanı sıra stratejik alımlar ve kurumsal pay artışları da dikkat çekti. Bulls Portföy, Ditaş Doğan Yedek Parça hisselerinde 10 milyon 415 bin adetlik büyük bir alım gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 6,13'e yükseltti. Tera Portföy ise Taze Kuru Gıda paylarında adeta çıkarma yaptı. Kurum, 67 milyon 30 bin 274 adet alış ve 8 milyon 75 bin 429 adet satış işlemi neticesinde şirketteki sermaye payını yüzde 20,01 seviyesine kadar taşıdı. Hedef Holding cephesinde ise Pusula Portföy, 102,90 ile 108,00 lira fiyat aralığından 1 milyon 184 bin 28 adet alış ve 175 bin adet satış yaparak ortaklık payını yüzde 6,08'e çıkardı. Saray Matbaacılık hisselerinde de Ali Yıldırım'ın 6,40 ile 6,69 lira fiyat aralığından 755 bin 370 adet pay almasıyla sermaye oranı yüzde 3,04'e ulaştı.

Şirketlerin kendi hisselerine sahip çıkarak hisse fiyatını desteklemek amacıyla yürüttüğü geri alım programları da hız kesmedi. Ahlatcı Doğal Gaz, pay geri alımı kapsamında 31,00 ile 31,20 lira fiyat aralığından 200 bin adet hisseyi geri topladı. Benzer şekilde Enerya Enerji de 8,71 ile 8,72 lira fiyat aralığından yine 200 bin adet payın geri alımını tamamladı. Global Yatırım Holding, geri alım programı dahilinde 15,25 ile 15,50 lira fiyat aralığından 500 bin adet payı şirket bünyesine katarken, Net Holding de 38,10 ile 38,92 lira fiyat aralığından 200 bin adet hissenin geri alımını gerçekleştirerek piyasaya güven mesajı verdi.