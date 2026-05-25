Peki, bayramda Borsa İstanbul açık mı? BIST hisse alım-satım işlemleri ne zamana kadar yapılabilecek? İşte yatırımcıların merakla beklediği 2026 Kurban Bayramı borsa çalışma takvimi...

Kamu kurumlarında 9 günlük bayram tatili heyecanı yaşanırken, finans piyasalarında işlem yapan binlerce yatırımcı Borsa İstanbul’un (BIST) çalışma düzenini araştırıyor. İdari izinlerin yalnızca kamu kuruluşlarını bağlaması nedeniyle, Borsa İstanbul kendi özel takvimine göre işlem görmeye devam edecek.

Peki, borsa bayramda tamamen kapalı mı olacak, arefe günü işlem yapılabilecek mi? İşte gün gün Borsa İstanbul çalışma saatleri:

25 Mayıs Pazartesi: Borsa Tam Gün Açık

Haftanın ilk günü olan 25 Mayıs Pazartesi (bugün), Borsa İstanbul'da işlemler normal seyrinde devam ediyor. Yatırımcılar, standart seans saatleri olan 09:40 - 18:10 arasında hisse senedi alım-satım işlemlerini tam gün boyunca gerçekleştirebilecek.

26 Mayıs Salı (Arefe Günü): Yarım Gün Mesai

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü, Borsa İstanbul'da yarım gün mesai uygulanacak. Sabah normal saatinde başlayacak olan seans, saat 13:00 itibarıyla sona erecek. Pozisyon almak veya nakde geçmek isteyen yatırımcıların işlemlerini bu saate kadar tamamlaması gerekiyor.

Bayram Boyunca Borsa Tamamen Kapalı!

Kurban Bayramı resmi tatili süresince Borsa İstanbul’da hiçbir şekilde işlem yapılamayacak. Hisse senedi, vadeli işlem (VİOP) ve diğer tüm finansal enstrümanlar piyasaya kapalı olacak.

Borsanın kapalı olacağı tarihler şu şekilde:

27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. Günü) - KAPALI

28 Mayıs 2026 Perşembe (Bayramın 2. Günü) - KAPALI

29 Mayıs 2026 Cuma (Bayramın 3. Günü) - KAPALI

30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. Günü) - KAPALI