Firmanın Türkiye’de Erenköy, Tuzla, Dilovası, İzmir ve İtalya’da Trieste gibi kritik lojistik koridorlarda yer alan stratejik depo ve antrepoları, müşterilerine gümrüklemeden son dağıtıma kadar “uçtan uca çözüm” ortaklığı sunuyor.

Lojistik sektöründe üretici ile tüketici arasındaki en kritik köprülerden biri olan depolama, operasyonel süreçlerin sorunsuz şekilde yürütülmesi için büyük önem taşıyor. Ürünlerin güvenli saklanmasını sağlayarak talebi dengeleyen, nakliye maliyetlerini düşüren ve sevkiyat hatalarını minimuma indirerek kesintisiz bir tedarik zinciri sağlayan depolama yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor. Sektörün kilit oyuncularından biri olarak stratejik noktalardaki modern depo altyapısıyla depolamadan dağıtıma kadar uçtan uca bir çözüm ortağı olan Çobantur Logistics, dış ticaret operasyonlarını kolaylaştıracak şekilde sistemini hızlı ve tam entegre bir yapıda kurguluyor. Gümrük mevzuatına tam uyumlu antrepo çözümleri de sunan firma, operasyonel hız farkını Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası (YYS) ve gümrük müdürlüklerine olan yakınlığıyla ortaya koyuyor.

Tam zamanlı takip özelliğiyle tüm depolama çözümleri anlık gözlemlenebiliyor

Depolama süreçlerini yönetme konusunda uluslararası operasyon ağının doğru planlama ile yönetilmesi gerektiğine değinen Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, “Geniş uluslararası ağımız sayesinde, bir ürünün depomuzdan çıkışıyla nihai varış noktasına ulaşması tek bir entegre yapı üzerinden yönetiliyor. Bu, lojistik zincirindeki kopuklukları ortadan kaldırarak verimliliği artırıyor. Hem kara hem de RORO taşımacılığında ileri seviyeye sahip bir firma olarak özellikle kritik lokasyonlardaki İtalya, Almanya ve Türkiye’deki gümrüklü/gümrüksüz depolarımız sayesinde müşterilerimize uçtan uça hizmet verebiliyoruz. Yine depolarımızdan müşterinin kendi tesislerine de iç nakliye hizmeti ile bu süreci tamamlayabiliyoruz. Depolarımızdan yüklenilen araçları ihracat operasyonlarında yine tam zamanlı olarak takip edebiliyor. Bizimle aynı zamanda kullanılabilen portal ile bu takibi müşterilerimizin de yapmasına olanak sağlıyoruz. İzlenebilirliği bir standart olarak benimsediğimiz için gelişmiş depo yönetimi sistemlerimiz sayesinde müşterilerimiz, stok durumlarını ve operasyonel süreçlerini gerçek zamanlı olarak takip edip şeffaf bir veri akışına sahip olabiliyorlar.” dedi.

Gümrüğe yakın antrepo noktalarıyla lojistik süreçler daha kısa sürede tamamlanıyor

Müşterilerine sağladıkları gümrük mevzuatına tam uyumlu antrepo çözümleri sayesinde ithalat ve ihracat işlemlerinde hız ve güven sunduklarını ifade eden Çobanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Gümrüklü ürünlerinizin muhafaza süreçlerini profesyonelce yöneterek, müşterilerimizin yüklerini hafifletiyor ve zaman maliyetlerini düşürüyoruz. Kırmızı hat memurlarının gün içerisinde antrepolarımızda olması bu sayede müşterilerimizin gümrük süreçleri daha hızlı işlemleri bitirmesini sağlıyor. Antrepolarımızın gümrüğe yakın olmasından kaynaklıda firmaların gümrükçüleri ithalat ve diğer süreçleri daha kısa sürede bitirmesine yardımcı oluyor. Bu noktada Erenköy bölgesindeki depomuz ticari faaliyet ve parsiyel yük taşımacılığına hizmet veriyor. Dilovası, Orhanlı ve İzmir depolarımız ise sanayi bölgelerine yakınlıklarından ötürü üretim yapan sanayi firmalarına komple yükler konusunda destek oluyor. Hizmetlerimiz arasında gümrüklü ve gümrüksüz depolama, yükleme ve boşaltma hizmetleri, lisanslı ADR depoculuğu, uzman kadro, çapraz stoklama hizmeti, envanter yönetimi ve elleçleme hizmeti, ambalajlama ve paletleme hizmetleri yer alıyor. Ayrıca katma değerli hizmetlerin tamamını müşterilerimize sunuyoruz. Tüm lokasyonlarımızda antrepoda işlemleri biten yükleri aynı lokasyonda bulunan gümrüksüz depolarımıza aktarıyoruz.”

Esnek ve modüler depo altyapısıyla farklı sektörlere yüksek standartlı çözüm sunuyor

Lojistik süreçlerin merkezinde yer alan dijitalleşme çalışmaları sayesinde tüm iş süreçlerinin daha az hata ve yüksek hızda gerçekleştirildiğini vurgulayan Çobanoğlu, bu doğrultuda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Akıllı depo yönetimi sistemleri kullanarak hata payını minimize ediyor ve operasyonel hızı en üst seviyeye çıkarıyoruz. Manuel takip yöntemleri belirli bir hacimden sonra operasyonu yavaşlatıyor. Biz bunu sistem desteği ile tersine çevirerek hem izlenebilirlik hem de kontrol sağlıyoruz. Kendi yazılım departmanımızın oluşturduğu depolama sistemiyle beraber daha şeffaf ve anlık bilgi akışını müşterilerimize sunabiliyoruz. Bunun yanında esnek ve modüler depo altyapımız sayesinde farklı endüstrilerin özel ısı, güvenlik ve saklama koşullarına uygun butik çözümler de üretebiliyoruz. Uzman kadromuz ile lisanlı ADR depoculuğu yanıcı sınıf depolamasına ve gıda depolama belgemiz ile de gıda sektörüne hizmet veriyoruz. Uygun ekipmanlarımız sayesinde beyaz eşya sektörüne de çözümler üretebiliyoruz. Büyük makinelerimiz sayesinde de iş makinesi ve aksamların tahliyelerinde de müşteri ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde sağlamış oluyoruz. Ayrıca özel depo ihtiyaçları içinde partner depolarımız ile entegre bir şekilde müşterilerimize hizmet sağlamaktayız.”

Yüksek güvenlik önlemleri ve sürdürülebilirlik ile daha sistemli depolama

Antrepo hizmetlerinde sundukları yüksek güvenlik sayesinde operasyonları kesintisiz yürüttüklerini söyleyen Çobanoğlu, “Tesislerimiz, gümrük mevzuatının gerektirdiği en üst düzey güvenlik protokollerine ve modern gözetim teknolojilerine sahip. Böylelikle müşterilerimizin emtiaları 7/24 koruma ve sigorta güvencesi altında oluyor. Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası (YYS) sahibi firma olmamız ve antrepolardaki mevzuat kapsamlarıyla depolarımızda A sınıfı yangın söndürme sistemlerinin olması, 7/24 güvenlik ve kamera sistemleri ile hem operasyonel güvenlik hem de mal güvenliği maksimum seviyede tutuluyor. Bunun yanında enerji verimliliği odaklı depo aydınlatmaları ve atık yönetimi stratejilerimizle, lojistik süreçlerimizin çevresel ayak izini azaltmaya da önem veriyoruz. Sürdürebilirliği iş yapış biçimimizin merkezine yerleştirdiğimiz yaklaşımımızın depo operasyon süreçlerinde bizleri daha doğru, daha sistemli ve daha planlı bir yapıya kavuşturduğunu görüyoruz. Çobantur Logistics olarak iş süreçlerimizin tamamını bir bütün olarak düşünüp bu doğrultuda hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.