İş birliği kapsamında, işletmelerin kaynak verimliliğini artıran, atık oluşumunu azaltan, yeniden kullanım ve geri kazanımı yaygınlaştıran yatırımlarına yönelik Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi hayata geçirildi. Paketle ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ortaya konulan sıfır atık vizyonu, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığı sürdürülebilir bir dönüşüm anlayışını güçlendiriyor.

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümün hızlandırılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin de öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ortaya koyduğu uygulama ve somut sonuç odaklı COP31 yaklaşımı doğrultusunda, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde finansmana erişimin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor.

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında hayata geçirilen bu iş birliği de iklim eylemini yalnızca hedefler ve politikalar düzeyinde bırakmayarak, işletmelerin dönüşüm yatırımlarını destekleyen somut bir finansman mekanizması ortaya koyuyor.

2017 yılında Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün kaynak verimliliğinden atık yönetimine, yeniden kullanımdan geri kazanıma uzanan bütüncül yaklaşımıyla küresel ölçekte karşılık bulan bir dönüşüm hareketi olarak büyümeye devam ediyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında imzalanan stratejik iş birliği protokolüyle, sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansman boyutunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında hazırlanan Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi, işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerine geçişini destekleyecek geniş bir finansman çerçevesi sunuyor.

"Sıfır Atık, Daha Az Kaynakla Daha Fazla Değer Üretmektir"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş konuşmasında sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünde finansmanın rolüne dikkat çekti. İş birliği protokolü ve yeni bir finansman paketini duyurmanın dışında; israfı azaltan, atığı ekonomik değere dönüştüren ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir Türkiye için finans sektörünün üstleneceği yeni rolü konuşmak üzere bir arada olduklarını belirten Ağırbaş:

"Çünkü sıfır atık meselesi, artık yalnızca bir çevre politikası değildir. Enerjiyi, suyu, ham maddeyi ve emeği daha verimli kullanmak; daha az kaynakla daha fazla değer üretmek ve atığı yeniden ekonomiye kazandırmaktır. Daha da önemlisi, bu dünya bize gelecek nesillere aktarmamız gereken bir emanettir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle bugün ülkemizin sınırlarını aşan küresel bir vizyona dönüşmüştür. Bu vizyonun temelinde ise çok açık bir anlayış vardır: Atığı oluştuktan sonra yönetmek değil, israfı kaynağında önlemek" dedi.

Ağırbaş, bu anlayışın Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinin de temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, COP31 Başkanlığı döneminde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında somut ve finansmanla desteklenen adımların önemine dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un ortaya koyduğu yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda, finans sektörünün dönüşüm yatırımlarını destekleyen yeni mekanizmalar geliştirmesinin kritik olduğunu ifade eden Ağırbaş, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu iş birliğinin de özel sektörün yeşil dönüşüm kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ağırbaş, "COP31'e giden yolda iklim hedeflerimizi yalnızca konuşmak değil, bu hedefleri hayata geçirecek finansman mekanizmalarını da güçlendirmek zorundayız" dedi.

"Şehirlerimizde Güçlü Bir Yatırım İradesi ve Dönüşüm İsteği Var"

VakıfBank'ın da paydaşlarından olduğu 5-7 Haziran tarihindeki Sıfır Atık Forumu'nun 500'den fazla partnerle birlikte gerçekleştirildiğini vurgulayan Ağırbaş, "Çevre ve sıfır atık alanında dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliği taşıyan Sıfır Atık Forumu, İstanbul'u 'Sıfır Atığın Başkenti' yapma irademizin en büyük göstergelerinden birisidir. İstanbul'u dünyada sıfır atığın merkezi yapmak istiyoruz. 5 yıl içinde 10'dan fazla kuruluşun İstanbul'da merkezlerini açmasını bekliyoruz" dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları'nda "Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi"nin en önemli başlıklardan olduğunu söyleyen Ağırbaş:

"Sahadaki çalışmalarımız bize çok net bir gerçeği gösterdi: Şehirlerimizde güçlü bir yatırım iradesi ve dönüşüm isteği var. Ancak yüksek ilk yatırım maliyetleri, uzun geri dönüş süreleri, teminat ve eş finansman ihtiyacı ile proje hazırlama kapasitesindeki eksiklikler, bu potansiyelin yatırıma dönüşmesinin önündeki önemli engeller arasında. Şehirler değişiyor, sektörler değişiyor; ancak ihtiyaç ortak: Erişilebilir, uzun vadeli ve dönüşümün niteliğine uygun finansman" ifadelerini kullandı.

"Finans Sektörünün Rolü Çok Kritik"

Finans sektörünün rolünün bu noktada çok kritik olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Finans sektörünü yalnızca kaynak sağlayan bir aktör olarak değil; dönüşümü yönlendiren, kolaylaştıran ve hızlandıran stratejik bir paydaş olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık yatırımları yalnızca çevresel fayda sağlamaz; aynı zamanda işletmelerimizin maliyetlerini düşürür, verimliliklerini artırır ve rekabet güçlerini yükseltir."

Banka ve Finans Kuruluşlarına Çağrı

Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi'ni hayata geçiren Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Ağırbaş:

"Pakete sağladığı kefalet desteğiyle KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran Kredi Garanti Fonu'na da teşekkür ediyorum. Buradan bütün bankalarımıza, katılım bankalarımıza ve finans kuruluşlarımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Sıfır atık ve döngüsel ekonomi finansmanını, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün temel başlıklarından biri olarak ele alalım. Şehirlerimizin ihtiyaçlarına uygun finansman modellerini birlikte geliştirelim. Sahadaki proje fikirlerini, teknik ve mali fizibilitesi hazırlanmış, ölçülebilir ve finanse edilebilir yatırımlara dönüştürelim" diye konuştu.

"Üretimde Ortaya Çıkan Değeri Korumayı Önemsiyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise, sürdürülebilir finansman yaklaşımını Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı stratejilerinin önemli bir parçası olarak ele aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz kalkınmayı, bugünün finansman ihtiyacını karşılamanın yanında ülkemizin kaynaklarını koruyan ve üretimin geleceğini güçlendiren uzun vadeli bir süreç olarak görüyoruz. Hammaddeden doğal kaynaklara, üründen üretim için harcanan emeğe kadar sürecin her aşamasında önemli bir ekonomik değer bulunuyor. Kaynakların daha verimli kullanılmasını, ürünlerin ekonomik ömrünün uzamasını ve üretimde ortaya çıkan değerin mümkün olduğunca sistem içerisinde korunmasını sağlayan yatırımları desteklemeyi önemsiyoruz."

“Dönüşüm Yolculuğunda İhtiyaç Duyulan Finansmana Bütüncül Çözümler Sunuyoruz”

“Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelerimizin dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu finansmana bütüncül çözümler sunuyoruz” diyen Arslan:

“Böylece kaynak verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken ülkemizin sürdürülebilir büyümesini de destekliyoruz. İlk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşarak 10 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz. Sıfır Atık Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin, döngüsel ekonomi yaklaşımının iş dünyasında yaygınlaşmasına ve başarılı uygulamaların çoğalmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

10 Milyar TL Hacimli Döngüsel Dönüşümü Destekleyecek Finansman Paketi

Kaynak verimliliğinden geri dönüşüme, yeniden kullanımdan üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar geniş bir alandaki yatırımlara finansman sağlayacak paketle ilk fazda 500’ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon TL’ye kadar ve 60 aya varan, işletme sermayesi ihtiyaçlarında ise 10 milyon TL’ye kadar ve 24 aya varan finansman imkânı sağlanıyor. Başta imalat sanayii, plastik, ambalaj, tekstil, otomotiv yan sanayii, makine, elektronik, perakende, atık yönetimi ve geri dönüşüm olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren işletmeler paketten yararlanabiliyor. OSB’lerde faaliyet gösteren KOBİ ve sanayiciler, atık yönetimi şirketleri, belediye iştirakleri ve döngüsel iş modelleri geliştiren işletmeler de finansman kapsamına dahil ediliyor.

Birincil hammadde kullanımını azaltarak geri dönüştürülmüş ve ikincil girdilerin kullanımını artıran yatırımların yanı sıra enerji ve kaynak verimliliğini geliştiren projeler de finansman desteğinden yararlanabilecek. Paylaşım, kiralama ve yeniden kullanım gibi döngüsel iş modelleri ile atık ve geri kazanılabilir malzemelerin lojistiği, kaynak geri kazanımı ve yeniden üretim yatırımları da desteklenecek.

Büyük ölçekli döngüsel ekonomi yatırımları için proje finansmanı sunulurken, uygun nitelikteki işletmelerin döngüsel üretim faaliyetlerine yönelik işletme sermayesi ihtiyaçları için de finansman çözümleri geliştirilecek.

Finansman, Dönüşümün Önemli Bir Aracı

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda kaynakların daha verimli kullanılması, üretim süreçlerindeki kayıpların azaltılması ve ekonomik değerin mümkün olduğunca döngü içinde tutulması önem taşıyor.

Sıfır Atık yaklaşımı da bu dönüşümün temel unsurlarından biri olarak atığın kaynağında azaltılmasını, yeniden kullanımın artırılmasını ve geri kazanılabilir kaynakların ekonomiye yeniden kazandırılmasını esas alıyor.

Bu doğrultuda oluşturulan finansman mekanizması, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmesine katkı sağlayarak çevresel dönüşüm ile ekonomik büyüme arasındaki bağın güçlendirilmesine hizmet edecek.

Dönüşümün Etkisi Verilerle İzlenecek

İş birliği kapsamında finansmana konu yatırımların döngüsel ekonomi kriterleriyle uyumunun değerlendirilmesi ve dönüşüm göstergelerinin takip edilmesine yönelik veri odaklı bir yaklaşım da geliştirilecek.

Bu kapsamda yatırım alanları, kaynak verimliliği, geri kazanım, yeniden kullanım ve benzeri dönüşüm göstergelerinin izlenmesi; finansmanın oluşturduğu çevresel ve ekonomik etkinin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Kredi süreçleri ise VakıfBank'ın kredi politikaları, risk değerlendirme esasları ve yetki çerçevesi dahilinde yürütülecek.

Sıfır Atıktan Döngüsel Ekonomiye

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasındaki iş birliği; finansman, bilgi, farkındalık ve paydaş erişimini aynı zeminde buluşturarak Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor.

İş birliğiyle firmaların dönüşüm yatırımlarına finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yeşil ve sürdürülebilir finansman kapasitesinin geliştirilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

"Sıfır Atık" anlayışının üretim ve tüketim süreçlerinin tamamına yayılmasıyla birlikte; atığın azaltıldığı, kaynakların korunduğu, ekonomik değerin döngü içinde tutulduğu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakıldığı bir ekonomik yapının güçlendirilmesine katkı sağlanacak.

Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank, imzalanan iş birliği protokolüyle finansmanı dönüşümle buluşturarak döngüsel ekonominin Türkiye'de daha güçlü bir zeminde gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor. İş birliği, işletmelerin dönüşüm yatırımlarını hızlandırırken Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusundaki yeşil dönüşüm sürecine de finansal destek sağlayacak.