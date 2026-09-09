Yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Borsa İstanbul’da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,8 değer kazanarak 14 bin 405 puandan tamamladı. Böylece endeks, son dönemde aşmakta zorlandığı 14 bin 250 puan seviyesinin üzerine çıktı.

BIST 30 hisselerinde alımlar öne çıktı

Piyasalardaki yükselişte özellikle BIST 30 endeksinde yer alan bazı büyük şirket hisselerindeki güçlü alımların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, endeksteki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinde piyasaya gelen güçlü alımların yükselişi desteklediğine dikkat çekti.

Faiz kararının yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların özellikle bankacılık ve büyük ölçekli hisselerde pozisyonlarını artırıp artırmayacağı da yakından takip ediliyor.

Faiz sabit kalırsa mesajlar belirleyici olacak

Piyasaların yarınki faiz kararına ilişkin temel beklentisi, politika faizinde değişikliğe gidilmemesi yönünde.

Ancak yatırımcılar açısından yalnızca faiz oranının kendisi değil, karar metninde yer alacak ifadeler de büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indiriminin kapısını açık bırakacak bir mesaj vermesi halinde Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle olası bir faiz indiriminin bankacılık hisseleri üzerinde daha belirgin bir pozitif etki oluşturabileceği ifade ediliyor.

Borsada sıradaki hedef 14 bin 800

14 bin 250 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması, BIST 100 açısından yeni bir teknik hedefi gündeme getiriyor.

Piyasa değerlendirmelerine göre endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması halinde 14 bin 800 puan bölgesine doğru hareketin önü açılabilir.

Ancak 14 bin 800 puanın güçlü bir direnç konumunda bulunduğu belirtiliyor. Endeksin bu seviyeyi aşabilmesi için faiz kararı, TCMB’nin vereceği yönlendirme veya piyasaya güçlü bir para girişi gibi yeni bir katalizöre ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor.

SPK düzenlemeleri de yakından izleniyor

Borsa tarafında faiz kararının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son düzenlemelerinin hisse bazlı etkileri de takip ediliyor.

Yeni düzenlemelerin özellikle fon sahipliği yüksek şirketlerde kısa vadede hareketliliği artırabileceği belirtiliyor. Bazı hisselerde ilk aşamada satış baskısı oluşabileceği ifade edilirken, düzenlemelerin orta ve uzun vadede piyasa şeffaflığına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte yatırımcıların odağında ise üç kritik başlık bulunuyor: TCMB’nin faiz kararı, karar metnindeki yönlendirmeler ve BIST 100’ün 14 bin 250 puan üzerindeki kalıcılığı.

Bu üç başlıkta gelecek sinyaller, Borsa İstanbul’un 14 bin 800 puan hedefini test edip edemeyeceği konusunda belirleyici olacak.