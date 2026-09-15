2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Tekin, mevcut müfredatın yüzde 30 oranında hafifletildiğini belirterek, buna rağmen müfredatın halen yoğun olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Önümüzdeki yıl bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçmiş olacağız" dedi.

Modelde kademeli geçiş sürüyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçiş bu eğitim yılında da kademeli olarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim yılına ilişkin uygulama takvimine göre model; ana sınıfı ve uygulama sınıflarının yanı sıra ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uygulanıyor.

Tekin'in son açıklamasıyla birlikte, 2027-2028 eğitim-öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tüm öğretim kademelerine yayılması hedefleniyor.

"Müfredatı yüzde 30 hafiflettik"

Bakan Tekin, programın öğrencilerin üzerindeki müfredat yükünü azaltmayı da amaçladığını belirtti. Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatın yaklaşık yüzde 30 oranında hafifletildiğini, ancak mevcut haliyle programın hâlâ yoğun olduğunu ifade etti.

PISA başarısını değerlendirdi

Tekin, açıklamalarında Türkiye'nin PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. PISA'daki başarının yalnızca son bir veya iki yıldaki uygulamalarla açıklanamayacağını belirten Tekin, eğitim sistemindeki değişimin uzun yıllara yayılan bir süreç olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, özellikle 2015 sonrasında Türkiye'nin PISA skorlarının yükseldiğini belirterek, dershanelerin eğitim sistemi üzerindeki etkisinin azaltılmasının da bu süreçte rol oynadığını savundu.

Tekin ayrıca eğitim altyapısındaki gelişmelere dikkat çekerek, 2002'de yaklaşık 357 bin olan derslik sayısının bugün 760 bine yaklaştığını, öğretmen sayısının ise 500-540 bin seviyelerinden yaklaşık 1 milyon 260 bine yükseldiğini ifade etti.

Eğitime erişimde artış

Bakan Tekin, 2002 yılında ortaöğretime devam oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu, bugün ise yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirtti. Okul öncesi eğitimde de önemli bir artış yaşandığını söyleyen Tekin, 2002'de yüzde 11 seviyesinde olan erişim oranının bugün yüzde 80'in üzerine çıktığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitim yılına ilişkin genelgesinde de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışının temel alınacağı belirtilmişti. 2026-2027 eğitim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" temasının uygulanması ve öğrencilerin öğrenme, gelişim, sosyalleşme ve üretme süreçlerinde oyun temelli etkinliklere daha fazla yer verilmesi öngörülüyor.

Bakan Tekin'in son açıklamasıyla birlikte Türkiye'de eğitim sistemindeki kademeli dönüşümün gelecek eğitim yılında tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tüm öğretim kademelerinde uygulanması bekleniyor.