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IATA'nın Temmuz 2026 verilerine göre küresel hava kargo talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Türkiye'de ise son 10 yılda hava kargoyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 150 büyüdü. Değişen ticaret rotaları ve yeniden şekillenen tedarik zincirleri hava kargonun stratejik önemini artırırken, Türkiye'nin stratejik konumu ve İstanbul'un güçlü uluslararası bağlantıları sektöre yeni fırsatlar sunuyor. Hava kargo sektörünün uluslararası oyuncuları, 11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek logitrans 2026'da bir araya gelecek.
|Yeni müşteriler, iş ortakları ve bölgesel bağlantılar
Hava kargo sektöründeki büyüme, taşıyıcıların yanı sıra freight forwarder'lar, havalimanları, kargo terminal işletmecileri, lojistik hizmet sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve özel kargo alanında uzmanlaşan firmalar için yeni ticari fırsatlar yaratıyor.
Messe München'in transport logistic fuar ailesinin Avrasya organizasyonu olan 19. Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, lojistik ve taşımacılık sektörünün tüm aktörlerini aynı platformda buluşturuyor. Fuar, hava kargo şirketlerine Türkiye pazarındaki potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına ulaşma, lojistik ve taşımacılık sektörünün farklı alanlarındaki profesyonellerle doğrudan görüşme ve yeni bölgesel bağlantılar geliştirme fırsatı sunuyor. logitrans 2026'da, Avrupa'dan Orta Asya ve Körfez'e uzanan geniş bir coğrafyadan sektör temsilcileri yeniden İstanbul'da buluşacak.
Özel kargo ve teknoloji alanlarında yeni fırsatlar
Yapay zekâ ekipmanları ve yüksek değerli teknoloji ürünlerinden ilaç ve sağlık ürünlerine, bozulabilir ürünlerden zaman açısından kritik gönderilere kadar farklı segmentlerde hava kargonun sunduğu hız, güvenlik ve izlenebilirlik öne çıkıyor. Bu alanlardaki büyüme, özel kargo çözümleri, teknoloji ve lojistik hizmetleri sunan şirketler için de yeni iş fırsatları yaratıyor.
"Yeni pazarlar ve iş ortaklarına ulaşın"
Seren Altun, logitrans'ın hava kargo şirketleri açısından sunduğu ticari fırsatlara ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi:
"Uluslararası hava kargo firmaları için Türkiye pazarı kadar çevre ülkelerle kurulabilecek yeni bağlantılar da önemli bir potansiyel taşıyor. logitrans'ın uluslararası katılımcı yapısı ve B2B görüşmeleri, firmaların potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla doğrudan temas kurmasına, bölgesel pazarlardaki fırsatları değerlendirmesine ve yeni iş birlikleri geliştirmesine olanak sağlıyor. Hava kargo sektöründeki şirketleri Türkiye ve çevre pazarlardaki ticari fırsatları keşfetmeye, yeni bağlantılar kurmaya ve işlerini büyütmeye davet ediyoruz."
EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen logitrans, hava kargo şirketlerini taşıyıcılardan freight forwarder'lara, havalimanlarından kargo terminal işletmecilerine, teknoloji şirketlerinden özel kargo hizmet sağlayıcılarına kadar sektörün farklı aktörleriyle buluşturuyor. B2B görüşmeleri ve networking fırsatlarıyla yeni ticari bağlantıların önünü açan logitrans, her yıl olduğu gibi 11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hava kargo sektörü için bölgenin tek adresi olacak.