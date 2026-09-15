Wielton IAA Transportation 2026’da: Geleceğin Taşımacılığı Bugünden Başlıyor
Wielton IAA Transportation 2026’da: Geleceğin Taşımacılığı Bugünden Başlıyor
İçeriği Görüntüle

IATA'nın Temmuz 2026 verilerine göre küresel hava kargo talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Türkiye'de ise son 10 yılda hava kargoyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 150 büyüdü. Değişen ticaret rotaları ve yeniden şekillenen tedarik zincirleri hava kargonun stratejik önemini artırırken, Türkiye'nin stratejik konumu ve İstanbul'un güçlü uluslararası bağlantıları sektöre yeni fırsatlar sunuyor. Hava kargo sektörünün uluslararası oyuncuları, 11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek logitrans 2026'da bir araya gelecek.

Küresel hava kargo pazarı büyümeyi sürdürüyor

Küresel ticarette hız, esneklik ve güvenilirlik giderek daha fazla önem kazanırken hava kargo taşımacılığı da büyümesini sürdürüyor. Temmuz ayında uluslararası hava kargo talebi yüzde 4,7 artarken, hava kargo kapasitesi yüzde 1,7 yükseldi.

E-ticaretin büyümesi, değişen ticaret rotaları ve yeniden şekillenen tedarik zincirleri hava kargo şirketleri için yeni pazar fırsatları yaratıyor. Hız ve esnekliğin yanı sıra görünürlük, dijitalleşme, uçtan uca izlenebilirlik ve farklı taşıma modlarıyla entegrasyon sektörün öne çıkan gündemleri arasında yer alıyor.



Türkiye hava kargoda yükselen bir pazar olarak öne çıkıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, son 10 yılda Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 78 artarken, hava kargoyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 150 büyüdü.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki coğrafi konumu, gelişen lojistik altyapısı ve İstanbul'un geniş uluslararası uçuş ağı, ülkeyi hava kargo şirketleri açısından önemli bir pazar ve bölgesel bağlantı noktası haline getiriyor. Türkiye bugün 133 ülkede 356 noktaya ulaşan hava bağlantılarıyla küresel ticaret açısından güçlü bir erişim ağı sunuyor.

"Hava kargo için yeni iş fırsatları yaratıyoruz"

EKO MMI Fuarcılık İcra Direktörü Seren Altun:

"Hava kargo artık yalnızca hızlı taşımacılık gerektiren gönderiler için değil, küresel tedarik zincirlerinin sürekliliği ve yeni pazarlara erişim açısından da stratejik bir konuma sahip. Türkiye'nin coğrafi konumu ve İstanbul'un uluslararası bağlantıları, hava kargo şirketleri için önemli fırsatlar yaratıyor. logitrans olarak bu potansiyeli yeni iş bağlantılarına dönüştürmek ve uluslararası hava kargo firmalarını Türkiye ve bölgedeki sektör profesyonelleriyle buluşturmak istiyoruz."

Yeni müşteriler, iş ortakları ve bölgesel bağlantılar

Hava kargo sektöründeki büyüme, taşıyıcıların yanı sıra freight forwarder'lar, havalimanları, kargo terminal işletmecileri, lojistik hizmet sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve özel kargo alanında uzmanlaşan firmalar için yeni ticari fırsatlar yaratıyor.

Messe München'in transport logistic fuar ailesinin Avrasya organizasyonu olan 19. Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, lojistik ve taşımacılık sektörünün tüm aktörlerini aynı platformda buluşturuyor. Fuar, hava kargo şirketlerine Türkiye pazarındaki potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına ulaşma, lojistik ve taşımacılık sektörünün farklı alanlarındaki profesyonellerle doğrudan görüşme ve yeni bölgesel bağlantılar geliştirme fırsatı sunuyor. logitrans 2026'da, Avrupa'dan Orta Asya ve Körfez'e uzanan geniş bir coğrafyadan sektör temsilcileri yeniden İstanbul'da buluşacak.

Özel kargo ve teknoloji alanlarında yeni fırsatlar

Yapay zekâ ekipmanları ve yüksek değerli teknoloji ürünlerinden ilaç ve sağlık ürünlerine, bozulabilir ürünlerden zaman açısından kritik gönderilere kadar farklı segmentlerde hava kargonun sunduğu hız, güvenlik ve izlenebilirlik öne çıkıyor. Bu alanlardaki büyüme, özel kargo çözümleri, teknoloji ve lojistik hizmetleri sunan şirketler için de yeni iş fırsatları yaratıyor.

"Yeni pazarlar ve iş ortaklarına ulaşın"

Seren Altun, logitrans'ın hava kargo şirketleri açısından sunduğu ticari fırsatlara ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"Uluslararası hava kargo firmaları için Türkiye pazarı kadar çevre ülkelerle kurulabilecek yeni bağlantılar da önemli bir potansiyel taşıyor. logitrans'ın uluslararası katılımcı yapısı ve B2B görüşmeleri, firmaların potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla doğrudan temas kurmasına, bölgesel pazarlardaki fırsatları değerlendirmesine ve yeni iş birlikleri geliştirmesine olanak sağlıyor. Hava kargo sektöründeki şirketleri Türkiye ve çevre pazarlardaki ticari fırsatları keşfetmeye, yeni bağlantılar kurmaya ve işlerini büyütmeye davet ediyoruz."

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen logitrans, hava kargo şirketlerini taşıyıcılardan freight forwarder'lara, havalimanlarından kargo terminal işletmecilerine, teknoloji şirketlerinden özel kargo hizmet sağlayıcılarına kadar sektörün farklı aktörleriyle buluşturuyor. B2B görüşmeleri ve networking fırsatlarıyla yeni ticari bağlantıların önünü açan logitrans, her yıl olduğu gibi 11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hava kargo sektörü için bölgenin tek adresi olacak.