IATA'nın Temmuz 2026 verilerine göre küresel hava kargo talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Türkiye'de ise son 10 yılda hava kargoyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 150 büyüdü. Değişen ticaret rotaları ve yeniden şekillenen tedarik zincirleri hava kargonun stratejik önemini artırırken, Türkiye'nin stratejik konumu ve İstanbul'un güçlü uluslararası bağlantıları sektöre yeni fırsatlar sunuyor. Hava kargo sektörünün uluslararası oyuncuları, 11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek logitrans 2026'da bir araya gelecek.



Küresel hava kargo pazarı büyümeyi sürdürüyor



Küresel ticarette hız, esneklik ve güvenilirlik giderek daha fazla önem kazanırken hava kargo taşımacılığı da büyümesini sürdürüyor. Temmuz ayında uluslararası hava kargo talebi yüzde 4,7 artarken, hava kargo kapasitesi yüzde 1,7 yükseldi.



E-ticaretin büyümesi, değişen ticaret rotaları ve yeniden şekillenen tedarik zincirleri hava kargo şirketleri için yeni pazar fırsatları yaratıyor. Hız ve esnekliğin yanı sıra görünürlük, dijitalleşme, uçtan uca izlenebilirlik ve farklı taşıma modlarıyla entegrasyon sektörün öne çıkan gündemleri arasında yer alıyor.





Türkiye hava kargoda yükselen bir pazar olarak öne çıkıyor



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, son 10 yılda Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 78 artarken, hava kargoyla gerçekleştirilen ihracat yüzde 150 büyüdü.



Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki coğrafi konumu, gelişen lojistik altyapısı ve İstanbul'un geniş uluslararası uçuş ağı, ülkeyi hava kargo şirketleri açısından önemli bir pazar ve bölgesel bağlantı noktası haline getiriyor. Türkiye bugün 133 ülkede 356 noktaya ulaşan hava bağlantılarıyla küresel ticaret açısından güçlü bir erişim ağı sunuyor.



"Hava kargo için yeni iş fırsatları yaratıyoruz"



EKO MMI Fuarcılık İcra Direktörü Seren Altun:



"Hava kargo artık yalnızca hızlı taşımacılık gerektiren gönderiler için değil, küresel tedarik zincirlerinin sürekliliği ve yeni pazarlara erişim açısından da stratejik bir konuma sahip. Türkiye'nin coğrafi konumu ve İstanbul'un uluslararası bağlantıları, hava kargo şirketleri için önemli fırsatlar yaratıyor. logitrans olarak bu potansiyeli yeni iş bağlantılarına dönüştürmek ve uluslararası hava kargo firmalarını Türkiye ve bölgedeki sektör profesyonelleriyle buluşturmak istiyoruz."