Samsun'da denizlerde balıkçılık av sezonunun başlaması dolayısıyla 2026-2027 Yılı Denizlerde Balıkçılık Av Sezonu Açılış Etkinliği düzenlendi. Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikte açılış konuşmaları öncesi horon ve kolbastı gösterileri gerçekleştirildi. Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ve Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve uğurlu geçmesini diledi.



"Geçen yıl balık ihracatının Samsun'a katkısı 122 milyon dolar oldu"

Balıkçılık sektörünün Samsun'a önemli katkı sağladığını ifade eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Balıkçılar 5 aydır bu günü sabırsızlıkla beklediler. Bu av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Samsun su ürünleri potansiyeli yüksek olan bir il. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 636 adet ruhsatlı balıkçı gemimiz var. 498'i denizde faaliyet yürütüyor. 4 bin 335 kişi de bu teknelerde ruhsatlı faaliyet gösteriyor. Binlerce insanımıza su ürünleri iş ve aş sağlıyor. Yeni av sezonunun başlamasıyla binlerce insana ekmek kapısı olan ve ekonomimize büyük katkı sağlayan bir sektörün yeni sezonuna adım atıyoruz. İlimizde 2025 yılında avcılıktan elde edilen 59 bin ton su ürünleri üretimimiz var. Bunun yanında 14 bin 400 ton yetiştiricilikten elde ettiğimiz ürünümüz var. Toplam 73 bin 400 ton 2025 yılında su ürünleri sektöründen elde ettiğimiz ürünler var. Başta AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya'ya ihracatımız var. Japonya'ya ihracatımız var. Amerika Birleşik Devletleri ve Kore'ye su ürünleri ihracatımız var. 2025 yılında ihracatını yaptığımız su ürünleri miktarı 19 bin ton. Bu ihracatın bu ilin ekonomisine olan katkısı 122 milyon dolar. Böylesine devasa bir sektör, böylesine önemli bir sektör ve bugün biz bu sektörün 2026-2027 av sezonu açılışı için burada balıkçılarımızın yanındayız. Güzel bir sezon olur inşallah" dedi.



Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen'in ve balıkçı ailelerinin de katıldığı etkinlik, duaların edilmesi ve gemilerin Karadeniz'e açılmasının ardından son buldu.