Yılmaz, Bahçıvan’ın desteğini değerlendirirken, “Umarım çıtayı bulunduğu yerden daha üst yerlere taşıyacağız” dedi. Yılmaz ayrıca İSO başkanlığı yarışında memleket üzerinden değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminin başkanını belirleyecek seçim süreci öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıllık başkanlık döneminin ardından yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıklarken, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz’a destek vereceğini duyurdu.

Bahçıvan’ın kararının ardından İSO’daki başkanlık yarışının önemli aktörlerinden biri haline gelen Ender Yılmaz, Ekovitrin Yayın KoordinatörüAli Karabaş’ın sorularını yanıtladı.

“Bahçıvan’ın desteği önemli bir teveccüh”

Ali Karabaş’ın, Erdal Bahçıvan’ın kendisini destekleyeceğini açıklamasının ardından değerlendirmesini sorduğu Yılmaz, Bahçıvan’ın 13 yıllık başkanlık dönemine dikkat çekti.

Bahçıvan döneminde İSO’nun önemli bir ivme kazandığını belirten Yılmaz, bu süreçte hem Meclis üyesi olarak hem de son dört yılda Meclis Başkanlığı görevinde Bahçıvan’la birlikte çalıştığını söyledi.

Yılmaz, Bahçıvan’ın desteğiyle ilgili, “Kendisi teveccüh gösterdi” ifadelerini kullandı.

İSO’nun çıtasının yükselmesinde Bahçıvan ve yönetim kurulunun önemli çalışmalar yaptığını belirten Yılmaz, yeni dönemde bu birikimin daha ileri taşınması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, hedefini şu sözlerle açıkladı:

“Umarım çıtayı bulunduğu yerden daha üst yerlere taşıyacağız. Onların da destekleriyle bütün sanayicilerimizin de teveccühlerini bekliyorum.”

İSO’da seçim yarışı başlıyor

Erdal Bahçıvan’ın aday olmama kararının ardından İSO’da başkanlık yarışı yeni bir boyut kazandı.

İSO seçimlerinde ilk kritik aşama 26 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek. Bu tarihte meslek komiteleri ve Meclis üyeleri için seçim yapılacak. Yönetim Kurulu ve başkanlık seçiminin ise 3 Kasım 2026’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bahçıvan’ın Ender Yılmaz’a verdiği destek, mevcut İSO yönetiminin yeni dönemdeki tercihinin de netleşmesi açısından dikkat çekti.

“Memleket üzerinden ayrımcılık yapılmamalı”

İSO başkanlık yarışında adayların Kastamonu kökenli olması da gündeme gelirken, Ali Karabaş’ın “İki Kastamonu aday var. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Ender Yılmaz’ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Yılmaz, seçimlerin memleket üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek liyakat vurgusu yaptı.

“Burada milliyetçi davranmamak gerekiyor. Bu ülkeye liyakatli olanların gelmesi gerekiyor.”

Kastamonu, Adana veya Kayseri gibi şehirler üzerinden bir ayrım yapılmasının doğru olmayacağını ifade eden Yılmaz, İSO’nun tüm sanayicileri kapsaması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Bu ülke bizim. Bu ülkedeki sanayicilerin hepsi bizim sanayicilerimiz” diyerek şöyle devam etti:

“Bütünü kapsayıcı olacağız. Bu işin Kastamonu’su veya diğer ili yok. Mutlaka doğru olan, doğru bir şekilde hizmet eden adayların burada görev yapması gerekiyor.”

“Bütün sanayicilerin teveccühünü bekliyorum”

Erdal Bahçıvan’ın desteğini önemli bir sorumluluk olarak değerlendiren Ender Yılmaz, yeni dönemde İSO’nun mevcut birikimini daha ileri taşımayı hedeflediğini ortaya koydu.

Yılmaz’ın açıklamaları, İSO başkanlığı yarışında liyakat, kapsayıcılık ve sanayicilerin desteği mesajlarını öne çıkardı.