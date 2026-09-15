Avrupa'nın önde gelen fintech şirketlerinden Revolut, müşterilerinin hassas bilgilerinin sahte resmi talepler üzerinden saldırganlara aktarılmasıyla gündeme geldi. Şirketin 680 müşteriyi veri ihlalinden etkilenmiş olarak bilgilendirdiği, bu kişiler arasında 27 Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Olayın dikkat çeken tarafı ise saldırganların Revolut sistemlerine doğrudan sızmak yerine, gerçek bir devlet kurumunun e-posta alan adını kullanarak resmi görünümlü bilgi talepleri göndermesi oldu. Revolut'un söz konusu talepleri gerçek kabul ederek bazı müşterilerine ilişkin bilgileri saldırganlarla paylaştığı belirtildi.

Kimlikten finansal geçmişe kadar

İhlalden etkilenen müşterilere ait olabilecek veriler arasında pasaport veya ehliyet kopyaları, kimlik doğrulama fotoğrafları, ad-soyad, doğum tarihi, adres, telefon ve e-posta bilgilerinin yanı sıra IBAN, hesap bilgileri, hesap özetleri, para çekme kayıtları ve işlem geçmişlerinin bulunduğu bildirildi.

Kripto para işlemleri gerçekleştiren müşteriler açısından riskin daha da büyüdüğü belirtiliyor. Çünkü söz konusu işlem geçmişlerinin Bitcoin hareketlerini de içerebildiği ifade ediliyor.

27 Türk kim?

Skandalın Türkiye açısından en dikkat çekici boyutunu ise 27 Türk müşterinin etkilenmiş olması oluşturuyor.

Ancak şu aşamada bu kişilerin isimleri kamuoyuna açıklanmış değil. Dolayısıyla sosyal medyada veya farklı platformlarda ortaya atılabilecek isimlerin resmi olarak doğrulanmadan haberleştirilmesi ciddi bir yanlış bilgilendirme riski taşıyor.

Burada haberin merak unsurunu “Kim bu 27 Türk?” sorusu üzerinden kurmak daha güvenli ve güçlü olur.

Hackerlardan 10 bin Bitcoin talebi

Saldırgan olduğunu öne süren grup ise Revolut'tan 10 bin Bitcoin talep ediyor. Bitcoin fiyatına bağlı olarak yüz milyonlarca dolara karşılık gelen bu miktarın ödenmemesi halinde ele geçirildiği iddia edilen verilerin parça parça yayımlanacağı tehdidinde bulunuluyor.

Ancak fidye talebinin Revolut tarafından doğrulanmadığı ve internette yayımlanan verilerin tamamının gerçek olduğunun da bağımsız olarak teyit edilmediği belirtiliyor.

Revolut: Para ve sistemler etkilenmedi

Revolut, olayın fark edilmesinin ardından kullanılan e-posta adresini engellediğini, ilgili devlet kurumu ile kolluk kuvvetlerini ve veri koruma makamlarını bilgilendirdiğini açıkladı.

Şirket ayrıca ana sistemlerinin ve müşterilerin paralarının bu olaydan etkilenmediğini belirtiyor.