Adana’da yaşayan 58 yaşındaki Sefalet Verani’nin emeklilik sevinci yalnızca 6 ay sürdü. Yıllarca çalıştıktan sonra doğum borçlanması yaparak emekli olan Verani’nin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) incelemesinin ardından 1057 günlük hizmeti iptal edildi. Emekliliği sonlandırılan Verani’ye, aldığı aylıkların geri ödenmesi için yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 TL borç çıkarıldı.

Verani, 2014 yılında Adana’daki Metal Sanayi Sitesi’nde bulunan bir firmada çalışmaya başladı. Bir süre bu işyerinde çalışan Verani, daha sonra başka bir işyerinde aşçılık yaptı. Emeklilik şartlarını tamamlamak amacıyla geçtiğimiz yılın sonunda SGK’ya başvuran Verani, doğum borçlanması da yaparak 2026 yılının ocak ayında emekli oldu.

Yaklaşık 20 bin lira emekli aylığı bağlanan Verani, temmuz ayında maaşını aldı. Ancak kısa süre sonra SGK’dan gelen bildirimle emekliliğinin iptal edildiğini öğrendi.

1057 günlük hizmeti iptal edildi

SGK tarafından Verani’ye gönderilen yazıda, yapılan inceleme sonucunda 1 Ocak 2015-26 Mayıs 2015 dönemindeki 144 gün ile 6 Mart 2017-30 Haziran 2020 dönemindeki 913 gün olmak üzere toplam 1057 günlük hizmetin “fiili çalışmaya dayanmadığı” gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Bu hizmetlerin silinmesinin ardından Verani’nin toplam prim gününün 2599’a düştüğü ve emeklilik şartlarını karşılamadığı bildirildi. Böylece yaşlılık aylığı başlangıç tarihinden itibaren iptal edilirken, kendisine daha önce ödenen aylıkların da geri alınmasına karar verildi.

158 bin 300 TL borç çıkarıldı

SGK’nın işlemi sonrasında Verani’ye başlangıçta yaklaşık 137 bin lira olarak bildirilen borcun, yasal faizlerin eklenmesiyle 158 bin 300 liraya ulaştığı belirtildi.

Yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla SGK’ya başvuran Verani, kendisine işyerindeki usulsüzlükler nedeniyle hizmetlerinin iptal edildiğinin aktarıldığını söyledi. Verani ise söz konusu işyerinde gerçekten çalıştığını ve bunu tanıklarla ve elindeki fotoğraflarla kanıtlayabileceğini savundu.

“İşverenin hatasının bedelini ben ödememeliyim”

Emeklilik hakkını elde etmek için yıllarca çalıştığını belirten Verani, işyerindeki işlemlerle ilgili bir sorun varsa bunun kendisine yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Verani, çalıştığı döneme ilişkin çok sayıda tanığının bulunduğunu belirterek, hizmetlerinin gerçekten çalışmaya dayandığını savundu. “Ben çalıştım, emek verdim ve emekliliği hak ettim” diyen Verani, hakkını hukuki yollarla arayacağını söyledi.

Komşusundan borç alıp doğum borçlanması yaptı

Emeklilik başvurusu sırasında SGK’dan aldığı bilgiler doğrultusunda doğum borçlanması yaptığını anlatan Verani, bu ödeme için komşusundan borç aldığını ve altınlarını bozdurduğunu belirtti.

Emekliliğinin onaylanmasının ardından 6 ay boyunca maaş aldığını ifade eden Verani, sonrasında gelen iptal kararıyla büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinden de yararlanamadığını belirtti

Verani, emekliliğinin iptal edilmesinin ardından yalnızca borçla karşı karşıya kalmadığını, sağlık hizmetlerine erişimde de sorun yaşadığını dile getirdi. Bir süredir ilaçlarını dahi alamadığını belirten Verani, hem SGK işleminin hem de kendisine çıkarılan borcun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Verani, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki süreç başlatacağını ve hem işveren hem de SGK nezdinde gerekli başvuruları yapacağını belirtti.