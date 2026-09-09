Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan, APara canlı yayınında yeni fon düzenlemeleri ve piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken sosyal medyada dolaşıma giren spekülatif bilgilere karşı yatırımcıları uyardı.

Doğan, özellikle yüksek etkileşim amacıyla paylaşım yapan ve resmi bir kaynağa dayanmayan hesapların yatırımcılar açısından yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti.

“Doğrulanmamış iddialara itibar etmeyin”

Yusuf Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yatırımcıların dezenformasyona karşı iki temel noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Buna göre yatırımcıların, sosyal medyada yalnızca etkileşim elde etmek amacıyla faaliyet gösteren resmi olmayan hesapların doğrulanmamış iddialarını ve piyasa dedikodularını yatırım kararlarında belirleyici unsur haline getirmemesi gerekiyor.

İkinci önemli nokta ise yatırım kararlarının güvenilir ve doğrulanabilir kaynaklara dayanması. Doğan, yatırımcıların portföy yönetim şirketleri ile düzenleyici kurumların resmi açıklamalarını takip etmesi gerektiğine işaret etti.

Beytorun’dan destek geldi

Tera Portföy Genel Müdürü Ethem Umut Beytorun da Yusuf Doğan’ın yatırımcılara yönelik uyarısını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

Beytorun’un paylaşımıyla birlikte Tera Portföy yönetimi tarafından verilen mesaj daha da netleşti: Finansal piyasalarda karar verirken sosyal medya söylentileri yerine resmi açıklamalar, doğrulanabilir veriler ve güvenilir kurumsal kaynaklar dikkate alınmalı.

Bilgi kirliliği yatırım kararlarını etkileyebilir

Piyasalarda fiyatlamaların hızlı değişebildiği dönemlerde sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış bilgiler yatırımcı davranışları üzerinde etkili olabiliyor. Uzmanların uyarısı ise yatırımcıların herhangi bir iddiayı dikkate almadan önce kaynağını ve doğruluğunu kontrol etmesi gerektiği yönünde.

Tera Portföy cephesinden gelen açıklamalar, yatırımcıların özellikle fon düzenlemeleri ve piyasa gelişmeleri konusunda resmi kurumların açıklamalarını takip etmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.