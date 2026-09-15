Modern taşımacılığın değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan tenteli, damperli, kapalı kasa, low-bed yarı römork modelleri ve filo yönetimi ile operasyonel güvenliği destekleyen dijital çözümlere kadar geniş bir yelpaze sergiliyor.

Verimlilik İçin Üretildi

Wielton EVO Dry Box, yoğun filo operasyonları için tasarlanmış; 6.100 kg boş ağırlığı, 33 Euro palet kapasitesi ve 2.725 mm iç yüksekliğiyle taşıma verimliliğini artıran, yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonlarını azaltan modern bir üç dingilli yarı römorktur. Wielton mühendislerinin geliştirdiği comPET3 teknolojisiyle üretilen duvarlar, 3.265 geri dönüştürülmüş PET şişeden elde edilen malzeme içerirken hafiflik, dayanıklılık, deformasyona direnç ve kolay onarım avantajı sunuyor.

Yenilenen Wielton Weight Master, 23 ila 64 m³ arasında değişen kapasitesi ve 4.560 kg’dan başlayan boş ağırlığıyla öne çıkıyor. Alüminyum yükleme kasalı damperli yarı römork; S700MC çeliğinden üretilen düz şasi, hidroforming teknolojisiyle geliştirilen süspansiyon bileşenleri ve geniş dingil aralığı sayesinde üstün yanal denge sunuyor.

Tenteli treyler, konteyner şasisi ve platform semi treyler özelliklerini tek bir araçta birleştiren çok fonksiyonlu çözüm olan Cargo Master Multi de dikkat çeken modeller arasında yer almaktadır.

Marka Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mert Benli yaptığı açıklamada “Türkiye pazarında ise Evo ürün grubuna ait tenteli semi treyler ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Stratejik planlamalarımız doğrultusunda ürünü Türkiye pazarına sunmayı hedeflemekteyiz.” dedi.