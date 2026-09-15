İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerinin üyelerinin ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili Yunanistan, Almanya ile İtalya'ya ziyaretler düzenleyeceğini açıkladı. Çiftçi, 8 aylık dönemde Türkiye'de suç işleyip de yurt dışına kaçan 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesi olmak üzere 684 kişinin iade edilmesini sağladıklarını belirtti.

Amasya'da gazetecilere yaptığı açıklamada Gürcistan gezisinde suçluların iadelerine ilişkin temaslarını hatırlatan Bakan Çiftçi, 'Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam. Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurtdışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurtdışında da takip ediyoruz. Yurtdışında da yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da organize suç örgütlerinin üyelerinin ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim' diye konuştu.

Suçluların peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Çiftçi, 'Bu sene 8 aylık dönemde Türkiye'de suç işleyip de yurtdışına kaçan 684 kişinin ülkemize iade edilmesini sağladık. Bu 684 kişinin 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi' şeklinde konuştu.

Atılan siber devriyeler sonucu bu yıl 184 bin suç unsurunun belirlendiğine değinen Çiftçi, 'Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz. Yeşil vatan, mavi vatan, gök vatan diyoruz. Siber vatanda da huzuru ve asayişi sağlamakta görevli bir teşkilat olarak buradaki çalışmalarımızı da 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyoruz. Attığımız devriyeler neticesinde 40 bin web sayfasını kapattık. 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirdik. 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesini kapattık. Her ne kadar suçlar siber alemde işlense de bunların mağduru gerçek insanlar' ifadelerini kullandı.

Okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine yönelik yurt genelinde operasyonlar yapıldığına değinen İçişleri Bakanı Çiftçi, 'Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda bin 8 kişiyi gözaltına aldık. Siber dünyada daha çok ilan veren, eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelikti. Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış oldu. Neredeyse bir gün içerisinde 3 bin 500 kişiye yönelik olarak işlem yapıldı. Bu hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelikti hem de organize suç örgütlerini çökertmeye yönelik olarak Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü operasyonların neticesiydi. Bundan sonra da operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek' değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, Amasya Valiliği ve AK Parti Amasya İl Başkanlığına da ziyaretlerde bulundu.