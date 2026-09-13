Hafta sonunun son gününde dışarıda plan yapan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Eylül Pazar gününe ilişkin hava tahminleri yayımlandı. Tahminlere göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülecek. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların özellikle Marmara’nın kuzeyinde, Batı Karadeniz’in batısında ve Van’ın doğu çevrelerinde görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerin büyük bölümünde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, iç ve güney bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul’da öğleden sonra sağanak bekleniyor

İstanbul’da pazar gününün parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. İstanbul’da günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olması bekleniyor.

Başkent Ankara’da sabah saatlerinde az bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içerisinde bulutluluk artarken sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İzmir’de ise parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Kentte sıcaklığın 33 derece civarında olması bekleniyor.

Hangi bölgelerde yağış görülecek?

Marmara’nın kuzeyinde pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında özellikle gece saatlerinde yağış geçişleri yaşanabileceği belirtilirken, Van’ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz’in büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. İç Anadolu’da gün içerisinde bulutluluk artabilirken, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

İl il sıcaklıklar

Marmara: Bursa 30, Çanakkale 29, İstanbul 26, Kırklareli 24 derece. İstanbul’da öğle saatlerinden sonra, Kırklareli’nde ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak bekleniyor.

Ege: Denizli 37, İzmir 33, Muğla 34, Uşak 31 derece.

Akdeniz: Antalya 32, Adana 34, Burdur 36, Hatay 31 derece.

İç Anadolu: Ankara 33, Eskişehir 32, Konya 34, Nevşehir 31 derece.

Karadeniz: Bolu 29, Düzce 28, Sinop 26, Samsun 27, Trabzon 26 derece. Bolu ve Düzce’de gece saatlerinde yerel sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum 26, Kars 25, Malatya 34, Van 25 derece. Van’ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Mardin 34, Şanlıurfa 37 derece. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre pazar günü özellikle sağanak beklenen bölgelerde kısa süreli yağış geçişlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yağışların dışında ülkenin büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkisini sürdür