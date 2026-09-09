Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin halka arzında talep toplama işlemleri bugün başladı. Yatırımcılar, 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca halka arza katılabilecek.

Şirketin payları 25,52 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulurken, halka arz kapsamında toplam 87 milyon 500 bin adet B grubu pay yatırımcılara arz edilecek.

Halka arz edilen payların 62,5 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. İşlem sonucunda şirketin 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 312,5 milyon TL’ye, halka açıklık oranı ise yüzde 28’e ulaşacak.

Halka arzın liderliğini Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstleniyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Halka arz büyüklüğü 2,23 milyar TL

Net Global’in halka arz fiyatı, fiyat tespit çalışması kapsamında uygulanan değerleme yöntemleri sonucunda belirlenen değere yüzde 20 halka arz iskontosu uygulanarak 25,52 TL olarak tespit edildi.

Halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 233 milyon TL olacak.

Sermaye artırımı kapsamında satılacak paylardan şirketin elde etmesi beklenen brüt gelir 1 milyar 595 milyon TL seviyesinde. Halka arz giderlerinin düşülmesinin ardından şirketin kasasına girmesi beklenen net tutar ise yaklaşık 1 milyar 518,5 milyon TL.

Ortak satışı kapsamında ise Sami Aydın’ın 12,5 milyon, Haydar Aydın’ın 8 milyon 335 bin ve Ünal Aydın’ın 4 milyon 165 bin adet B grubu payı yatırımcılara sunulacak.

Bireysel yatırımcılara yüzde 40 tahsis

Halka arzda toplam payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Bu kapsamda 35 milyon adet pay bireysel yatırımcılara tahsis edilirken, dağıtımda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 30 milyon 625 bin adet, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 21 milyon 875 bin adet pay ayrıldı.

Şirket ve mevcut ortakların, halka arz sonrasında dolaşımdaki pay miktarını artırmaya yönelik işlemler konusunda bir yıl süreli taahhütleri bulunuyor.

Halka arz geliri yatırımlara ve finansmana aktarılacak

Net Global, halka arzdan elde edeceği net geliri dört temel alanda kullanmayı planlıyor.

Kaynakların;

Yüzde 15-25’i mevcut yatırımlarda kapasite artışı ve koruge boru makinesi alımına,

mevcut yatırımlarda kapasite artışı ve koruge boru makinesi alımına, Yüzde 20-30’u vagon fabrikasının tamamlanması ile makine ve ekipman yatırımlarına,

vagon fabrikasının tamamlanması ile makine ve ekipman yatırımlarına, Yüzde 20-30’u kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasına,

kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasına, Yüzde 25-35’i ise işletme sermayesi ihtiyacına

ayrılacak.

Şirket, piyasa koşulları ve ihtiyaçlara bağlı olarak bu kullanım alanları arasında azami yüzde 10 oranında kaynak aktarımı yapabilecek.

Vagon fabrikasında hedef 2029’da yıllık 1.000 adet üretim

Halka arz gelirinin önemli bölümü, şirketin Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğü vagon fabrikası yatırımında kullanılacak.

Şirket, üretime 2026 yılında 150 adet vagon ile başlamayı ve kapasiteyi kademeli olarak artırarak 2029 yılında yıllık 1.000 adet seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda kurulması planlanan tesis kapsamında Avrupa Birliği standartlarına uygun konteyner taşıma vagonları, sarnıç vagonları ve boji üretimine yönelik faaliyetler yürütülecek.

Halka arz sonrası 15 günlük fiyat istikrarı planı

İzahnamede, halka arzın ardından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanmasının planlandığı belirtildi.

Tacirler Yatırım tarafından gerçekleştirilebilecek fiyat istikrarı işlemlerinin, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 15 gün boyunca uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda kullanılabilecek kaynak, halka arz eden pay sahiplerine ait 17,5 milyon adet payın satışından elde edilecek brüt gelirle sınırlandırıldı. Söz konusu tutar halka arz fiyatı üzerinden 446,6 milyon TL seviyesine karşılık geliyor.

Ancak izahnamede, fiyat istikrarı işlemlerinin kesin olarak gerçekleştirileceğine veya şirket paylarının halka arz fiyatının altına düşmesinin engelleneceğine ilişkin herhangi bir garanti bulunmadığı özellikle vurgulanıyor.

Hasılat yükseldi, kârlılık geriledi

Şirketin finansal sonuçlarında ise son dönemde ciro artışına karşın net kârda gerileme dikkat çekiyor.

Net Global’in hasılatı 2024’te 2,05 milyar TL’den 2025’te 2,15 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde net dönem kârı ise 276,4 milyon TL’den 130,1 milyon TL’ye geriledi.

2026 yılının ilk altı ayında şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 890,5 milyon TL’den 1 milyar 29,9 milyon TL’ye yükseldi. Böylece hasılat yaklaşık yüzde 15,7 arttı.

Buna karşılık net dönem kârı 123,7 milyon TL’den 19 milyon TL’ye geriledi.

Net Global hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar; plastik boru üretimi, tarım, yenilenebilir enerji, laboratuvar hizmetleri ve demiryolu araçları üretimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Şirketin faaliyetleri beş ana marka altında toplanıyor.

NETBOR: Şirketin ana faaliyet alanını oluşturuyor. HDPE, PE100, PE80 ve koruge borular başta olmak üzere altyapı, içme suyu, tarımsal sulama ve doğal gaz dağıtımında kullanılan ürünler üretiliyor.

NETGREEN: Sivas’ta kurulan modern seralarda topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi gerçekleştiriliyor. Ürünlerin önemli bölümü Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

NETENERJİ: Güneş enerjisi santralleri üzerinden elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Şirket, kendi tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra üretilen fazla elektriği şebekeye satıyor.

NETLAB: TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvar, şirketin kendi ürünlerinin kalite kontrollerinin yanı sıra farklı şirketlere test ve analiz hizmetleri sunuyor.

NETRAIL: Şirketin stratejik büyüme alanlarından biri olan demiryolu yatırımlarını temsil ediyor. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki vagon fabrikası yatırımıyla Avrupa standartlarında demiryolu araçları üretimi hedefleniyor.

Halka arzın öne çıkan rakamları

Halka arz fiyatı: 25,52 TL

Halka arz edilen pay: 87,5 milyon adet

Toplam halka arz büyüklüğü: 2,23 milyar TL

Halka açıklık oranı: %28

Bireysel yatırımcı tahsisi: %40

Yurt içi kurumsal tahsis: %35

Yurt dışı kurumsal tahsis: %25

Talep toplama tarihleri: 9-10-11 Eylül 2026

Planlanan pazar: Borsa İstanbul Yıldız Pazar

Fiyat istikrarı süresi: 15 gün