Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Veriler, ağustosta bütçe dengesinin fazla verdiğini ancak yılın ilk 8 ayındaki toplam açığın 1,3 trilyon lirayı aştığını ortaya koydu.

Merkezi yönetim bütçesinde ağustos ayında gelirler 1 trilyon 654,9 milyar lira, giderler ise 1 trilyon 642,1 milyar lira oldu. Böylece bütçe, ağustos ayında 12,9 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı bütçe dengesi de 209,9 milyar liralık fazla verdi.

Ancak ocak-ağustos döneminde tablo daha farklı gerçekleşti. Bu dönemde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 10 trilyon 854,7 milyar liraya yükselirken, bütçe giderleri yüzde 36,8 artışla 12 trilyon 162,7 milyar liraya ulaştı. Gelirler ile giderler arasındaki fark 1 trilyon 308,1 milyar liralık bütçe açığı oluşturdu.

Giderlerin yüzde 64'ü 8 ayda gerçekleşti

2026 yılı için merkezi yönetim bütçesinde 18 trilyon 978,8 milyar liralık gider ödeneği öngörülmüştü. Ocak-ağustos döneminde bu ödeneğin yüzde 64,1'i kullanıldı.

Faiz hariç bütçe giderleri ise 10 trilyon 174,7 milyar liraya ulaştı. Bu kalemde yıllık ödeneğin yüzde 62,7'si kullanılmış oldu.

Harcama kalemleri içinde personel giderleri 3 trilyon 385,4 milyar liraya yükselirken, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 426,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alımları 822,6 milyar liraya, cari transferler ise 4 trilyon 351,4 milyar liraya ulaştı.

Faiz giderlerinde 2 trilyon lira sınırı aşıldı

Bütçe verilerinde en dikkat çekici kalemlerden biri faiz giderleri oldu. Merkezi yönetimin faiz giderleri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 1 trilyon 988,1 milyar liraya çıktı.

2026 bütçesinde faiz giderleri için 2 trilyon 741,7 milyar liralık kaynak ayrılmıştı. Böylece yılın ilk 8 ayında faiz ödeneğinin yaklaşık yüzde 72,5'i kullanılmış oldu.

Bu tablo, bütçenin faiz yükünün yılın geri kalan döneminde de önemli bir gider kalemi olmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Vergi gelirleri 9,3 trilyon liraya ulaştı

Devletin bütçe gelirlerinin ana kaynağını oluşturan vergi tahsilatı da arttı. Ocak-ağustos döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 yükselerek 9 trilyon 327,9 milyar liraya çıktı.

Vergi türleri arasında gelir vergisi yüzde 51,8, kurumlar vergisi yüzde 46,9, dahilde alınan KDV yüzde 37,7 ve damga vergisi yüzde 52 arttı. Harç gelirlerindeki artış ise yüzde 68,5'e ulaştı.

Özel tüketim vergisi tahsilatı da yılın ilk 8 ayında yüzde 4,7 artış gösterdi.

Yıllık bütçe açığı hedefinin yaklaşık yarısı oluştu

2026 bütçesinde gelirlerin 16 trilyon 266,1 milyar lira, giderlerin ise 18 trilyon 978,8 milyar lira olması ve bütçe açığının 2 trilyon 712,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

İlk 8 ayda gerçekleşen 1 trilyon 308,1 milyar liralık açık, yıllık bütçe açığı öngörüsünün yaklaşık yüzde 48'ine denk geliyor.

Bununla birlikte bütçe gelirlerinin yıllık tahminin yüzde 66,7'sine, giderlerin ise yüzde 64,1'ine ulaşmış olması, yılın kalan dört ayında bütçe dengesinin seyrini daha kritik hale getiriyor.

Ağustos ayında verilen 12,9 milyar liralık bütçe fazlası olumlu bir aylık performansa işaret etse de ocak-ağustos dönemindeki 1,3 trilyon liralık açık ve yaklaşık 2 trilyon liralık faiz gideri, kamu maliyesindeki temel baskıların sürdüğünü gösteriyor.