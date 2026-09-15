Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642,1 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 654,9 milyar TL ve bütçe fazlası 12,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 445 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 209,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ağustos ayında 96 milyar 705 milyon TL fazla vermiş iken 2026 yılı Ağustos ayında 12 milyar 852 milyon TL fazla verdi.

2025 yılı Ağustos ayında 276 milyar 436 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ağustos ayında 209 milyar 929 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri merkezi

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 642 milyar 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 197 milyar 76 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 444 milyar 981 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 1 trilyon 642 milyar 58 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL harcama yapılmıştır. Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 8,1 iken 2026 yılında yüzde 8,7 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 oranında artarak 1 trilyon 444 milyar 981 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 7,9 iken 2026 yılında yüzde 8,9 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 654 milyar 910 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 473 milyar 311 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 147 milyar 452 milyon TL oldu.

2025 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 28,5 oranında artarak 1 trilyon 654 milyar 910 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 10,1 iken 2026 yılında yüzde 10,2 oldu.

2026 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 oranında artarak 1 trilyon 473 milyar 311 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 10,3 iken 2026 yılında yüzde 10,7 oldu.

2026 Yılı Ocak-Ağustos Dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 12 trilyon 162,7 milyar TL, bütçe gelirleri 10 trilyon 854,7 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 308,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 10 trilyon 174,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 680 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 907 milyar 635 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 trilyon 308 milyar 88 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde 518 milyar 124 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ocak- Ağustos döneminde 680 milyar 2 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 12 trilyon 162 milyar 740 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 988 milyar 90 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 10 trilyon 174 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 oranında artarak 12 trilyon 162 milyar 740 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 oranında artarak 10 trilyon 174 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 10 trilyon 854 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 9 trilyon 327 milyar 893 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 248 milyar 555 milyon TL oldu.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri 7 trilyon 983 milyar 566 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 36 oranında artarak 10 trilyon 854 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında artarak 9 trilyon 327 milyar 893 milyon TL oldu.