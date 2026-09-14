COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM’nin iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonlarından biri olan COP31 için Türk Telekom’un “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri” olduğunu duyurdu. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’i Bakanlıkta kabul ederek iş birliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumu aynı masada buluşturarak iklim eylemindeki kararlılığımızı somut iş birlikleriyle taçlandırıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, COP31'in "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri" oldu” mesajını verdi. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise “Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31’in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğinde, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci Oturumu (COP31) için hazırlıklar devam ediyor. BM’nin iklim değişikliği ile mücadelede en önemli organizasyonlarından biri olan COP31 Zirvesi için COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde farklı sektörlerle iş birliği ve ortaklık anlaşmaları hayata geçiriliyor.

COP31 İÇİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘COP31 İş Dünyası Elçisi’, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ‘COP31 Stratejik Ortağı’, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) ‘Finansal Alandaki İş Ortağı’, Garanti BBVA ve BBVA’nın ‘COP31 Küresel Bankacılık Partneri’ ve Koç Holding’in ‘Küresel İş Ortağı’ olduğu anlaşmalara yenileri ekleniyor. Bu süreçte bir adım da Türk Telekom’dan geldi. Türk Telekom, COP31 Başkanlığı’nın en üst düzey sponsorluk kategorisi olan ‘Master Partnerliğin’ yanı sıra ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri’ olarak da organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek.

BAKAN KURUM: KARARLILIĞIMIZI SOMUT İŞ BİRLİKLERİYLE TAÇLANDIRIYORUZ

COP31 Başkanı Murat Kurum, bu kapsamda Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’i Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede, COP31 sürecinde birlikte hareket edilecek alanlar ve ortaya konulacak yenilikçi adımlar ele alındı. Türk Telekom ile atılan yeni iş birliğini sosyal medya hesabından duyuran COP31 Başkanı Kurum, “COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumu aynı masada buluşturarak iklim eylemindeki kararlılığımızı somut iş birlikleriyle taçlandırıyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, COP31'in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri’ oldu. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile görüşerek bu süreçte birlikte neler yapabileceğimizi ele aldık. COP31'de teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine sunacağı katkıyı önemsediğimizi; Türk Telekom'un da bu sürece ortak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM CEO’SU ŞAHİN: ‘YARINA SÖZÜMÜZ VAR’ ANLAYIŞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, COP31’de ‘Master Partner’ ve ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri’ olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Şahin, “Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31’in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız. ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımız doğrultusunda bugün attığımız her adımın yarının dünyasında bir karşılığı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. COP31 kapsamında üstlendiğimiz bu sorumluluğu, Türkiye’nin teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi