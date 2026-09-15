Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Iğdır FK karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, 'Artık Muğla'da bir futbol kültürünün oluştuğunu, takımımızın şehrin her noktasında hissedildiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor' dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, ligin 8. haftasında Iğdır FK'yı konuk edecek. 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK karşısında da yenilmezlik serisini sürdürerek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, tüm Muğlalıları tribünlere davet etti. Gece maçlarının şehre ayrı bir atmosfer kattığını belirten Kıyanç, Muğlaspor sevgisinin şehirde artık daha fazla hissedilmeye başladığını söyledi.

'Muğla'da bir futbol kültürünün oluştuğunu görüyoruz'

Kıyanç, 'Cuma akşamı Muğla'da yine çok güzel bir futbol atmosferi yaşamak istiyoruz. Gece maçlarının şehrimize ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum. Maçtan önce ve sonra insanlarımızın parklarda, caddelerde, kafelerde ve sokaklarda yeşil-beyaz formaları ve atkılarıyla dolaşması, Muğlaspor'a olan aidiyetin her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor. Artık Muğla'da bir futbol kültürünün oluştuğunu, takımımızın şehrin her noktasında hissedildiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor' dedi.

Muğlaspor'un şehirle kurduğu bağın daha da güçlenmesini istediklerini ifade eden Kıyanç, 'Bu aidiyeti hep birlikte daha da büyütelim, Cuma akşamı Atatürk Stadyumu'nu dolduralım ve takımımızın yanında olalım. Sahada mücadele eden futbolcularımız, tribünde onları yalnız bırakmayan Muğlalılarımızla birlikte bu güzel hikayeyi yazmaya devam edecek' diye konuştu.