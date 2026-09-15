Thermo King, soğuk zincir işletmelerinin elektrifikasyona geçiş süreçlerine bugünden nasıl başlayabileceğini fuarda sergilediği “E-Zone” elektrikli soğutma konsepti ile somut bir şekilde ortaya koyuyor. Elektrifikasyon, dijital teknolojiler, yüksek enerji verimliliği ve operasyonel dayanıklılık odaklı bu çözümler, işletmelerin çevresel hedeflerine ulaşırken operasyonel verimliliklerini artırmalarına da olanak tanıyor.

Elektrifikasyon Dönüşümüne Yeni Bir Boyut

Fuarda, markanın hafif ve ağır Ticari araçlara yönelik elektrikli soğutma ürün ailesinin en yeni üyeleri de vitrine çıkarken, Thermo King standını ziyaret eden sektör profesyonelleri; ürün, servis ve dijital çözümlerden oluşan bütünsel bir ekosistemi yakından inceleme fırsatı buluyor.

Thermo King ayrıca tüm segmentlerde yakıt verimliliği ve düşük emisyon hedeflerini destekleyen çözümlerini sergiliyor. Hibrit Sistemler ve küresel ısınma potansiyeli düşük alternatif soğutucu akışkan seçenekleri, işletmelerin emisyonlarıyla birlikte işletme maliyetlerini de düşürmelerine yardımcı oluyor.

Treyler tarafında öne çıkan Advancer serisi, gelişmiş sıcaklık kontrolü sunarken yakıt tüketimini yüzde 50’ye varan oranlarda azaltıyor. Böylece işletmeler, ürün güvenliğinden ödün vermeden daha düşük yakıt tüketimi ve daha verimli bir operasyon modeli elde ediyor.

Akıllı enerji geri kazanım sistemi AxlePower, Thermo King standının dikkat çeken teknolojileri arasında yer alıyor. Hem satış hem de kiralama seçenekleriyle sunulan bu sistem, Advancer A500-e soğutma ünitesine güç sağlayarak soğuk zincir toplam karbon ayak izini önemli ölçüde aşağı çekiyor.

Thermo King Türkiye Marka Müdürü Adnan Yücel, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “’IAA Transportation 2026’da sergilediğimiz yenilikçi çözümler, soğuk zincir taşımacılığında sürdürülebilir geleceğin bugünden inşa edilebileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Thermo King olarak, elektrifikasyon, enerji verimliliği ve dijital teknolojileri bütünsel bir yaklaşımla bir araya getirerek farklı filo ihtiyaçlarına yanıt veren çözümlerimizle işletmelerin daha düşük emisyon, daha yüksek verimlilik ve kesintisiz operasyon hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz. Yaygın servis ağımız ve sürekli gelişen teknoloji portföyümüzle yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin taşımacılık standartlarına da yön vermeye devam ediyoruz.”