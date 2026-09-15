Kurumsal seyahat hizmetleri alanındaki faaliyetlerini yeni iş birlikleriyle genişleten OYAK Pazarlama, RTÜK ile yaptığı sözleşmeyle kamu kurumlarına sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi.

İki yıllık sözleşme kapsamında RTÜK’ün yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına ilişkin biletleme talepleri OYAK Pazarlama tarafından karşılanacak. Şirket, sahip olduğu hizmet altyapısı ve kurumsal seyahat deneyimiyle biletleme operasyonlarının hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Anlaşma, OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez ile RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından imzalandı. Sözleşme törenine OYAK Pazarlama ve RTÜK yetkilileri katıldı.

OYAK Turizm kurumsal seyahatte büyüyor

OYAK Pazarlama Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, RTÜK ile yapılan iş birliğinin kurumsal seyahat alanındaki deneyimlerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Yenilmez, OYAK Turizm markasıyla kurumların seyahat ihtiyaçlarına yönelik hızlı, güvenilir ve etkin çözümler sunduklarını ifade ederek, farklı kurumların ihtiyaçlarına göre hizmet modellerini şekillendirdiklerini söyledi.

RTÜK ile imzalanan iki yıllık anlaşma kapsamında kurumun yurt içi ve yurt dışı uçak bileti taleplerini karşılayacaklarını belirten Yenilmez, önümüzdeki dönemde kurumsal seyahat alanındaki iş birliklerini artırmayı ve daha fazla kuruma hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

OYAK Pazarlama, OYAK Turizm markasıyla kurumsal müşterilere uçak bileti hizmetinin yanı sıra konaklama, transfer ve seyahat organizasyonu gibi alanlarda da hizmet veriyor. RTÜK ile imzalanan yeni sözleşme, şirketin kurumsal seyahat hizmetleri alanındaki büyüme stratejisinin yeni adımlarından biri olarak öne çıkıyor.