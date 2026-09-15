AK Parti Sivas teşkilatı 'Sivas'a Dair Bir Fikir' projesiyle kent meydanında stant açtı.

Sivas'ta AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu öncülüğünde AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nca 'Sivas'a Dair Bir Fikir' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yaklaşık iki hafta boyunca kent meydanında açık olacak stantta Sivaslı vatandaşlar fikir, öneri ve şikayetlerini belirtecek. Kent meydanında yaklaşık 15 gün faaliyet gösterecek olan stant çalışması ile Sivas'a yapılacak olan hizmetlerin daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. Vatandaşların belirttikleri görüş, eleştiri ve önerilerin Sivas'ın geleceğine yönelik olacağını belirten partililer, tüm vatandaşları projeye katılmaya davet etti.

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas'a son 3 yılda ve daha önceki yıllarda birçok hizmet yaptıklarını hatırlatarak, 'Yavaş yavaş Sivas gerekli konumuna ulaşıyor. Bundan sonra da hizmet için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugünde burada bir çalışma başlattık. Fikri olan Sivas için düşüncesi olan, derdi olan gelecek burada bir cümle ile fikrini beyan edecek, o fikirler raporlanacak ve bizde Sivaslı hemşehrilerimize danışmış olarak onların isteği doğrultusunda hizmetlerimize devam edeceğiz' dedi.

Sivas Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy da çok güzel bir çalışmayı Sivas'ta başlatmış bulunduklarını kaydederek, 'Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar. Restorasyon çalışmalarımızdan tarıma, turizme kadar her alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Burada fikri olan ya da Sivas'a dair şu da yapılsın diyen vatandaşlarımızın fikirlerini burada toparlamış olacağız. Biz zaten her zaman sahadayız, her zaman vatandaşlarımızlayız ve her zaman fikirlerini dinliyoruz, sorunlarını dinliyoruz ve bu sorunlara mecliste çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bizim yapmak istediğimiz şeyleri vatandaşlarımızdan gelen fikirler doğrultusunda birleştirip hizmetlerimize devam edeceğiz' diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, Sivas'a 25 yılda önemli hizmetlerin yapıldığını söyleyerek, 'AK Parti siyaseti hizmet üzerine kurulu bir siyaset. Yaklaşık 3 buçuk yıllık süre içerisinde şehrimize çok farklı alanlarda çok önemli eserler kazandırdık. Sivas'ı 25 yılda süreçte son 80 yılda yapılanın belki birkaç katı hizmetle buluşturduk. Bu koşuşturma arasında bazen ihmal ettiğimiz şeyler olabiliyor. Biz şöyle bir proje başlatmak istedik. Bir stant kuralım 3,5 yılda yaptıklarımızı tanıtan broşürler olsun ve orada bulunan kağıtlara öneri, eleştiri, fikir aklınıza gelen şehre dair ne varsa kağıtlara yazıp sandığa atarak sizlerden bir fikir almak istedik. 15 gün boyunca burada standımız açık olacak sizlerden aldığımız fikirleri oturup tek tek değerlendireceğiz. Sonunda da hangilerini hayata geçirebilir yapabilirsek tek tek irdeleyerek 2028'de yapılacak olan seçimler öncesinde AK Parti Sivas teşkilatı olarak şehrimize yaptığımız hizmetleri sizlerin görüşleri doğrultusunda yapmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.