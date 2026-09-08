Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarını değerlendiren Tekin, hafta boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Ülkenin büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık seyredeceğini ifade eden Tekin, sıcaklıklardaki yükselişe dikkat çekti.

Sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıkacak

Üç büyükşehir için değerlendirmelerde bulunan Tekin, Ankara'da sıcaklıkların çarşamba günü 28, perşembe günü 30, cuma günü ise 32 dereceye ulaşacağını söyledi. Başkentte hafta sonu sıcaklıkların bazı bölgelerde 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 28-29 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülürken, İzmir'de termometrelerin 32-33 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Güneşin en etkili olduğu saatlere dikkat

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunan Tekin, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.

Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bu dönemde özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Deniz suyu sıcaklıkları da yüksek

Hava sıcaklıklarındaki artışın yanı sıra denizlerdeki sıcaklıkların da dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Tekin, Ege Denizi'nde bazı bölgelerde deniz suyu sıcaklığının 26-27 dereceye çıktığını ifade etti.

Akdeniz'de ise deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi aştığı belirtildi. Özellikle Antalya Körfezi'nde deniz suyu sıcaklığının 31-32 derece seviyelerine ulaştığı kaydedildi.

Türkiye'nin önümüzdeki günlerde genel olarak açık, yağışsız ve sıcak bir hava sisteminin etkisinde kalması bekleniyor.