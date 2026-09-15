Türkiye’de konut kiralarındaki yükseliş sürerken, Ağustos ayına ilişkin veriler kira piyasındaki bölgesel farklılaşmayı bir kez daha ortaya koydu. Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Kira Raporu’na göre Türkiye genelinde ortalama konut kira bedeli 28 bin 40 TL olarak hesaplandı.

Konut kiraları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,3 arttı. Ancak enflasyondan arındırıldığında Türkiye genelindeki reel kira değişimi yüzde 7,1 geriledi. Bu durum kira fiyatlarının TL bazında düştüğü anlamına gelmezken, kira artışlarının genel enflasyonun altında kaldığını gösteriyor.

İstanbul’da kira 45 bin TL’yi aştı

Türkiye genelindeki tabloya karşın İstanbul’da kira fiyatları farklı bir seyir izledi. Kentte ortalama konut kirası 45 bin 510 TL’ye yükseldi.

İstanbul’da yıllık nominal kira artışı yüzde 44 olarak gerçekleşirken, enflasyondan arındırılmış reel kira artışı yüzde 9,4 oldu. Böylece İstanbul’daki ortalama kira, Türkiye genelindeki ortalamanın yüzde 62,3 üzerinde gerçekleşti.

Beş büyük şehir arasında yıllık bazda reel kira artışının görüldüğü tek şehir de İstanbul oldu.

En pahalı kira İstanbul’da

Ağustos 2026 itibarıyla konut kiralarının en yüksek olduğu şehir İstanbul olurken, ikinci sırada Muğla yer aldı.

Ortalama kira bedelleri İstanbul’da 45 bin 510 TL, Muğla’da 40 bin 940 TL, Ankara’da 34 bin 440 TL, İzmir’de 33 bin 369 TL ve Antalya’da 29 bin 306 TL olarak kaydedildi. Bursa’da ise ortalama konut kirası 24 bin 207 TL oldu.

Diğer büyük şehirlerde nominal kira artışları devam etse de reel bazda gerileme dikkat çekti. Ankara’da yıllık nominal artış yüzde 20,5, İzmir’de yüzde 19,3, Antalya’da yüzde 24,1 ve Bursa’da yüzde 17,4 oldu.

Enflasyondan arındırıldığında kiralar Ankara’da yüzde 8,5, İzmir’de yüzde 9,4, Antalya’da yüzde 5,7 ve Bursa’da yüzde 10,8 geriledi.

İstanbul’da arz baskısı öne çıkıyor

Emlakjet ve Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, verilerin özellikle İstanbul’daki kiralık konut piyasasında arz konusunu yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Öğüt, erişilebilir fiyatlı konuta ulaşım açısından kiralık sosyal konut projelerinin önemine dikkat çekerek, kiralık konut arzının artırılmasının kira piyasasında daha dengeli bir yapı oluşturabileceğini ifade etti.

İstanbul’daki ortalama kiranın 45 bin TL seviyesini aşmasının ve kentte reel kira artışının yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin, İstanbul’un Türkiye genelinden belirgin biçimde ayrıştığını gösterdiğini belirten Öğüt, konut projelerinin güncel verilere dayalı olarak şehir, ilçe ve mahalle ölçeğinde planlanmasının önemine vurgu yaptı.