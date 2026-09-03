Yöneticilerin gölge etmesi çok akıllıca gelmiyorsa da ne yazık ki gölge eden yöneticiler hala var. Gölge etmeseler o kadar sınav veya testlerden geçirerek ekibe aldıkları kişilerle işletme veya kurumlarını daha iyi geliştirirlerdi veya aile şirketi ise yeni jenerasyonu yönetebilirlerdi.

İşler giderek karmaşıklaşıyor. Yönetici becerileri farklılaşıyor. Elbette bu daha başlangıç önümüzdeki beş yıl içinde her şey daha da değişecek. Bugün yönetici davranışları önümüzdeki beş yılı belirleyecek.

Bugün gölge eden yöneticilerin gölgeleri küçülecek veya ne yazık ki yok olacak. Dünya bir değişim ve dönüşüm içinde. Bu noktaya kadar başarıyla gelen KOBİ’ler bunu neden anlamak istemiyorlar anlayamıyorum.

Yoksa bu zamana kadar şans eseri geldiler de biz işletme yönetimi becerisi mi sandık? Göreceğiz.

Gölge eden yönetici (üst-orta) neler yapar?

Çevresindeki şakşakçılara inanır.

Çalışanın bir huyunu sevmez, bireysel sebeplerle engel olur.

Psikolojik olarak bir problemi vardır, insanlara kötülük yapmaktan hele gücünü yetirebileceği insanlara kötülük yapmaktan zevk alıyordur.

Mobbingi normalleştirir, gelişmeyi engeller.

Hediyelere, bireysel menfaatli işlerine dayanamaz, zaafı vardır.

Çalışanın inovatif fikrini tehdit olarak görür.

Huzursuzdur, huzur bozar.

Bırakın eleştiriyi, öneriyi bile kabul etmez.

En çok da çalışanıyla uğraşır, onda eksik arar.

Maddi gücü ve unvanıyla böbürlenirken gelişime zaman bulamaz, vb.

Sizler de yeni maddeler ekleyebilirsiniz.

Örnek ver diyeceksiniz belki. Örnek öyle çok ki siz de çevrenizde görebilirsiniz. Çevrenizde vardır böyle gölge edenler, kendi gölgesinden korkanlar, başkalarının ışığını söndürmeye çalışanlar.

Kamu veya özel bir iş yerinde kendi gölgesinden korkan, başkalarının ışığını söndüren her yönetici sadece kurumuna değil, ülkemize ve dünyaya da kötülük yapıyor, ihanet ediyor demektir. Büyüyememiş, olgunlaşamamış kendileri odaklı bu insanlar nasıl yönetici olurlar? Şans, miras, belki ayak kaydırma, sahte sınavlar, kopyalar, bir gruba ait olmaları yani kötülük ile.

Bir KOBİ olup kendi işletmesi olması da önemli değil.

Sözün özü; Yapay zeka neredeyse dünyayı istila edecek biz hala KOBİ’lere dijital dönüşümü, insanı yönetmeyi değişimi anlatmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Bu durum kendisine, işletmesine, insan kaynağına ve ülkeye gölge etmek değil midir? Hem de koyu gölge.

Ne dersiniz?