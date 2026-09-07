Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü için hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise genel olarak az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri, Rize genelinde ve Artvin’in kuzey kesimlerinde yaşayanların dikkatli olması istendi.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanakların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Yağış sırasında kuvvetli rüzgâr da görülebileceği için vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgâr birçok bölgede kuvvetlenecek

Meteoroloji ayrıca Marmara’nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgârın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İstanbul’da sıcaklığın 28, İzmir’de 35, Ankara’da 27, Antalya’da 40, Adana’da 39, Trabzon’da 24 ve Rize’de 23 derece olması bekleniyor.

Denizlerde de hareketlilik var

Denizlerde ise özellikle Doğu Karadeniz için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz’de fırtına beklenirken, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgârların etkili olabileceği bildirildi.