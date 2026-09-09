stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine Borsa İstanbul pay piyasasına ilişkin inceleme başlattı. Soruşturmanın odağında, 1 Mart 2023 ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında “bySerez” isimli X hesabından yapılan paylaşımlar yer aldı.

9 BIST hissesi incelemeye alındı

Savcılık soruşturmasında söz konusu hesabın dokuz farklı BIST payına ilişkin paylaşımları mercek altına alındı.

İncelenen paylar şöyle:

EYGYO

AHGAZ

TERA

BVSAN

A1CAP

SNICA

KAYSE

OBASE

SOKE

Soruşturma, söz konusu paylaşımların sermaye piyasası araçlarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların kararları üzerinde etkili olup olmadığı ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği iddiası üzerinden yürütülüyor.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise firari durumda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gözaltındaki şüphelilerin 11 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermeleri bekleniyor.

Soruşturmanın merkezinde sosyal medya paylaşımları var

Dosyanın dikkat çeken yönlerinden biri, soruşturmanın 2023 yılında yapılan sosyal medya paylaşımlarına dayanması. Savcılık, X platformundaki hesabın dokuz farklı hisseye yönelik içeriklerini incelemeye aldı.

Uzmanlar açısından “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” iddiasında, yalnızca bir paylaşımın yapılmış olması değil; içeriğin niteliği, yatırımcı kararlarını etkileyip etkilemediği ve bundan bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı gibi unsurlar önem taşıyor. Soruşturmanın hukuki niteliği ve şüphelilerin sorumluluğu yapılacak inceleme ve yargısal süreç sonunda netleşecek.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.