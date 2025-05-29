"Kurban, Allah’a Yaklaşma Vesilesidir"

Kurban Bayramı’nın İslam âlemi için önemli ve özel bir bayram olduğunu vurgulayan Genel Başkan Çelik, “Kurban ibadetinin tek bir amacı vardır; o da Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmaktır. Kurban etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, hem yardımlaşma hem de dini açıdan çok kıymetli bir fırsattır” dedi.

“3 Milyondan Fazla Küçükbaş Hayvan Satışa Hazır”

Bu yıl da kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı beklenmediğini belirten Çelik, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzında sıkıntı olmayacak. 3 milyondan fazla küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak hazır olmasını öngörüyoruz. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun bu yıl da küçükbaş kurbanlıklara yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ancak alım gücüne bağlı olarak satışlarda bir miktar daralma yaşanabilir” diye konuştu.

Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları 11 ile 18 Bin Lira Arasında

Kurbanlık fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Çelik, bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte küçükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatının 270-300 TL arasında olacağını, bu durumda kurbanlık fiyatlarının 11 bin TL ile 18 bin TL arasında değişebileceğini belirtti. Büyükbaş kurbanlıkların ise 100 bin TL’den başlayarak 160 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi.

"Diyanet’in Hisse Bedeli Makul"

Diyanet Vakfı’nın bu yıl için açıkladığı kurban hisse bedelinin 13.500 TL olduğunu hatırlatan Çelik, bu rakamın makul olduğunu ifade etti. Vatandaşların güvenilir kurumlara bağış yapabileceklerini belirten Çelik, “Ancak kurban ibadetinin ruhunu yaşamak adına, vatandaşlarımızın hayvanları yerinde görerek seçmeleri ve dini kurallara uygun şekilde kestirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları daha doğru olacaktır. Ticari kazanç peşinde olan kişi ve kuruluşlara itibar edilmemelidir” dedi.

Belediyelere Çağrı: "Satış Yerleri Ücretsiz Olmalı"

Belediyelere de çağrıda bulunan TÜDKİYEB Başkanı, “Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret talep edilmemelidir. Ancak birçok belediye, yüksek işgaliye bedelleri talep ederek bayramı gelir kapısı olarak görüyor. Bu yanlış uygulamalara son verilmeli, yetiştiricilerimize destek olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Uyarılar: "Hayvanın Küpesi, Pasaportu ve Sağlığına Dikkat"

Kurbanlık alacak vatandaşlara da çeşitli uyarılarda bulunan Nihat Çelik, kurbanlık hayvanların küpesi, pasaportu ve sağlık raporunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurban edilecek küçükbaş hayvanların sağlıklı olması, bir yaşını doldurmuş ya da altı ayı geçmiş ancak bir yaşındakilerle aynı yapıda olması gerektiğini belirten Çelik, gebe ve damızlık dişi hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çelik ayrıca, “Salya ve gözde akıntı, öksürük, solunum problemleri, aşırı tepkili veya duyarsız davranışlar, yara, şişlik, ödem, görme kaybı, boynuz kırığı ve diş dökülmesi gibi sağlık problemleri bulunan hayvanlar kesinlikle kurbanlık olarak satın alınmamalıdır” uyarısında bulundu.