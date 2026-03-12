Komisyon, “Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşmek üzere Komisyon Başkanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bilgin, komisyon çalışmalarının Türkiye’nin sosyal devlet anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak sosyal politikaların devlet geleneği içinde her zaman önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise düzenlemenin sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini hedeflediğini ifade etti. Öztürk, teklif kapsamında Darülaceze’ye yapılan nakdi bağışların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesinin sağlanacağını ve gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışların da teşvik edileceğini belirtti. Ayrıca Darülaceze’nin faaliyet alanının genişletilerek ihtiyaç duyulan illerde ve gerekli durumlarda yurt dışında da hizmet verebilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Öztürk, düzenlemeyle kadın çalışanların doğum sonrası izin süresinin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılarak toplam doğum izninin 24 haftaya yükseltileceğini belirterek bunun çocuk gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Teklifte ayrıca çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmaması, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet modellerinin oluşturulması, ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi ve oyunların yaş derecelendirmesine tabi tutulması öngörülüyor.

Komisyon toplantısında muhalefet milletvekillerinin verdiği önergeler ve teklifin anayasaya aykırı olduğu yönündeki tartışmalar üzerine yaşanan usul tartışmaları nedeniyle görüşmelerin Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği bildirildi.