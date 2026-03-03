Daha önceki birçok yazımda da bahsettiğim gibi 2024 yılında restoranların talepleri düştü. 2025 yılında ise sınırlı şekilde talep arttı. Artışa rağmen özellikle İstanbul’da talep daralmaları devam etti ve tüketiciler restoran alışkanlıklarını değiştirdi.

İnsanlar artık eski sıklığında dışarıda yemek yemiyor. Ancak bu yazımda bunun ekonomik sonuçlarını değil, tüketici açısından nedenlerini ele alacağım. Restoran taleplerinin düşmesinin tek sebebi enflasyon mu? Farklı unsurlar var mı? İşletmeler bu güveni yeniden nasıl tesis etmeli?

RESTORAN TALEPLERİNİN DÜŞMESİNİN ANA SEBEPLERİ NELERDİR?

1- Enflasyon – Alım Gücünün Düşmesi

Ülkemizde artan enflasyon oranlarıyla birlikte restoran fiyatları da 2024 yılında hızla arttı. Ancak bu artış, tüketicinin gelir artışının üzerinde gerçekleşti. Aradaki farkı kapatmanın yolu olarak tüketiciler restoranlara gitme sıklıklarını azalttı. Yani gelir denkleminde harcamalarını kısmaya yöneldi. Dışarıda yeme içme harcaması zorunlu bir gider kalemi olmadığı için bu alışkanlık hızla değişebildi. Bunun temel nedeni talebin fiyat değişimine esnek olmasıdır.

İktisat her zaman dengeye yönelir. Bu hızlı fiyat artışı doğal olarak talep daralmasını beraberinde getirdi. Bu nedenle restoranlar 2025 yılında ortalama olarak ancak TÜİK enflasyonu kadar zam yapabildi. Tüketicinin bu tepkisi, fiyat artış hızının yavaşlamasını da beraberinde getirdi. Hatta 2026 yılında iftar fiyatları enflasyonun belirgin şekilde gerisinde kalarak ortalama yalnızca %15 oranında artabildi. Sektör, fiyatlamanın talep üzerindeki etkisini geç de olsa kabul etmek zorunda kaldı.

2- Gıda Güvenliği

2025 yılı gıda güvenliği açısından adeta bir farkındalık yılı oldu. Yaşanan olumsuz hadiseler kamuoyunda ciddi tepki yarattı ve özellikle sokak lezzetlerine olan talep hızla geriledi. Denetimler arttıkça sorunların boyutu daha görünür hâle geldi. Bu süreç yalnızca bazı işletmeleri değil, genel olarak sektöre duyulan güveni zedeledi. Güveni yeniden kazanmak zaman alacaktır. İşletmeler şeffaf mutfak uygulamaları ve güçlü iç denetim mekanizmalarıyla bu süreci yönetmek zorundadır. Dış denetimlere bağlı kalmak tek başına çözüm değildir. Öncelikle işletmeler kendi denetim sistemlerini sağlam kurmalı, eksiklerini profesyonel danışmanlık ve eğitimle gidermelidir. Hiçbir konu insan sağlığından öncelikli değildir.

3- Fiyatlama Güvensizliği

2024 yılının son çeyreğinde restoran tüketicilerinin fiyat algısı ciddi şekilde bozuldu. Hızlı ve tutarsız fiyat artışları kamuoyunda fırsatçılık algısını güçlendirdi. Bazı açıklamalar bu algıyı daha da pekiştirdi ve sektör ile kamuoyu arasındaki mesafe açıldı. Süreci profesyonel yönetemeyen işletmeler yoğun eleştirilere maruz kaldı. Sivil toplum kuruluşları da kamuoyunu rahatlatacak güçlü ve tutarlı bir iletişim ortaya koyamadı. Sonuç olarak tüketiciler, ödedikleri ücret ile aldıkları faydayı daha sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmeye başladı.

4- Değer Algısındaki Erozyon

Bir ürün pahalı olabilir; ancak değerli algılanıyorsa talep devam eder. Sorun pahalı olması değil, “değmez” noktasına gelmesidir. Fiyat artarken porsiyon küçülür, kalite dalgalanır ve servis standardı gerilerse tüketici kopuşu hızlanır. Artık mesele sadece fiyat değil, fiyat–fayda dengesidir.

Sonuç: Restoran taleplerindeki düşüş yalnızca enflasyonla açıklanabilecek bir mesele değildir. Alım gücündeki gerileme, gıda güvenliği konusundaki hassasiyet, fiyatlama güvensizliği ve değer algısındaki erozyon birlikte değerlendirildiğinde ortaya çok daha karmaşık bir tablo çıkmaktadır. Bugün sektörün karşı karşıya olduğu asıl sorun fiyat seviyesi değil, güven ve değer dengesidir. Bu nedenle çözüm yalnızca zam oranlarını ayarlamakta değil; şeffaflıkta, tutarlılıkta ve sürdürülebilir kalite standardında yatmaktadır. Güveni yeniden tesis eden, fiyat-fayda dengesini doğru kuran ve iletişimini profesyonel yöneten işletmeler talep tarafında yeniden güç kazanacaktır.