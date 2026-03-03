Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, genç neslin en faydalı icracı bakanları arasında yıldız gibi parlıyor.

Çok değil iki yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ve Ekrem İmamoğlu karşısında adeta hezimete uğramıştı. Ne var ki çoğu zaman olduğu gibi “sizin şer zannettiğiniz işten hayır doğar, siz bunu bilemezsiniz” âyeti yine gerçekleşti.

Zira İstanbul seçimini kaybettikten sonra bakanlık görevine Erdoğan’ın talimatıyla geri dönen Murat Kurum, adeta küllerinden yeniden doğdu.

11 ili kapsayan deprem bölgesindeki mucizevi çalışmaları ve bir seferberlik halinde yürüttüğü yüz binlerce konut inşaatını tamamlayarak Türkiye’nin gönlünü kazandı.

Şunu iddialı bir biçimde söyleyebilirim ki 3 yılda 455 bin konutu tamamlayacak Türkiye’nin dışında sadece bir ülke var, o da Çin’dir.

Burada Türkiye’nin gücünü asla hafife almayalım. Murat Kurum’un yaptığı çalışmaları da küçümsemeyelim. Başarı göreceli bir kavramdır. Ekrem İmamoğlu 2019’da bakanlık, başbakanlık yapmış Binali Yıldırım gibi bir politikacıyı yenerek kısa yoldan siyasi şöhrete ulaşmıştı.

Ne var ki 2019-2025 arasındaki 6 yıllık belediye başkanlığı döneminde iz bırakacak hiçbir icraat yapamadı. Şüphesiz iktidarın engellemelerinin de bunda payı vardır ama Tayyip Erdoğan da 1994’te İstanbul’da belediye başkanı seçildiğinde partisi Refah Partisi iktidar değildi. Kısa sürede bu mega kentin çöp ve su sorununu çözerek adını geniş kitlelere duyurdu ve siyasi liderlik yolunu açtı.

Murat Kurum iyi bir siyasi star olmayabilir. Ancak görev adamı olarak 11 ili kapsayan deprem bölgesindeki çalışmalarıyla Türk siyasi tarihine geçmiştir.

Şimdi Türkiye çapında 500 bin konut kampanyasını yürüterek görevini başarıyla sürdürüyor.

Yolu açık, bahtı ak olsun.

Murat Kurum İstanbul’u kaybetti ama Türkiye’yi kazandı.