Yıllardır Fransa’da firari olarak yaşayan ve Türkiye’deki hukuki süreçlerin "siyasi" olduğunu iddia ederek Avrupa yargısına sığınan Cem Uzan için yolun sonu göründü. 2021 yılında başlatılan ve dünya hukuk tarihinin en yüksek tazminat taleplerinden biri olan 68 milyar dolarlık dava, Paris Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedildi.

"Yapay Zemin" Stratejisi Çöktü

Yaklaşık 5 yıl süren titiz incelemeler sonucunda Fransız mahkemesi, Uzan ailesinin Türk mahkemelerinin yetkisini bypass etmek amacıyla "yapay bir hukuki zemin" oluşturmaya çalıştığını saptadı. Kararda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) bir kamu tüzel kişiliği olduğu hatırlatılarak, Fransız yargısının başka bir devletin kamu hizmetlerine müdahale yetkisi bulunmadığı vurgulandı.

Mahkeme, "yetkisizlik" kararı vermekle kalmayıp, Uzan ailesini davalılara 100.000 Euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

Paris’teki Kasalar Açıldı, Hesaplar Mühürlendi

Kararın ardından TMSF’nin talebiyle harekete geçen Fransız makamları, Cem Uzan’ın üzerindeki kuşatmayı daralttı:

Özel Kasaya El Konuldu: Uzan’ın Paris’teki lüks konutunda bulunan özel kasasına TMSF tarafından el konuldu.

Hesaplar Donduruldu: Fransız bankalarındaki tüm varlıklarına ihtiyati tedbir konulan Uzan, Paris’te tek kuruş para çekemez hale geldi.

Türkiye'nin 17,4 Milyar Dolarlık Zararı

İmar Bankası’ndaki "çift kayıt" usulsüzlükleriyle başlayan ve kamuya ağır faturalar çıkaran süreçte, Uzan ailesinin verdiği zarar güncel rakamlarla dudak uçuklatıyor. O dönem halkın vergileriyle karşılanan 6,5 milyar dolarlık zarar, bugün Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) üzerinden hesaplandığında 17,4 milyar dolarlık bir kamu zararına tekabül ediyor.

Cem Uzan’ın Türkiye'de kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezası bulunurken; dolandırıcılık, nitelikli zimmet ve suç örgütü kurma gibi suçlardan aldığı mahkûmiyetler artık Avrupa yargısı tarafından da dolaylı olarak tanınmış oldu.

Uluslararası Arenada Üst Üste Yenilgiler

Bu karar, Uzan ailesinin uluslararası hukukta aldığı ilk darbe değil. Daha önce de ÇEAŞ ve Kepez Elektrik üzerinden açılan ve faizleriyle 23,5 milyar doları bulan ünlü Libananco davası, uluslararası tahkim heyeti tarafından Türkiye lehine sonuçlandırılmıştı.

Fransa’nın bu son kararıyla birlikte, Uzan ailesinin "hukuksuz el koyma" iddiaları uluslararası alanda tamamen geçerliliğini yitirmiş görünüyor.