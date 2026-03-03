Seyahat artık keşif değil, bütünsel iyi oluş yolculuğu olarak tanımlanıyor. Yatırımcılarının da bunu göz önüne alarak yeni yatırımları farklı konseptler, kişiselleştirilmiş deneyimler, akıl ve duyguya hitap edecek şekilde yatırımları planlaması gerekiyor.

Turizm birçok yatırımcıya cazip gelen bir alan. Özellikle otel yatırımları, sermayesi olan veya sermaye bulabilecek kişilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye’de belgeli faal olan otel yatağı sayısı 2026 yılı Ocak ayı döneminde 1 milyon 920 bini geçti. İşletme ve basit belgeli tesis sayısı 21.420, yatırım belgeli tesis sayısı da 576 oldu. İşletme ve basit belgeli yatak sayısı 1 milyon 828 bini, yatırım belgeli yatak sayısı da 141 bini geçti. (Kaynak: Turizmgazetesi)

Türkiye turizmi için yeter mi? Yetmez!

Bundan sonra yapılacak yatırımların nasıl olması lazım? Farklı olması gerekiyor. Mevcut örnek ve konseptler gibi birbirinin aynısı olursa turizm tüketicisine cazip gelmeme durumu var. Ayrıca finansman kaynakları da farklı yatırımlara destek vereceklerini belirtiyorlar.

TTYD’DEN TIF 2026 ZİRVESİ

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği TIF 2026’da bu konular pek çok yönden konuşuldu. TTYD Başkanı Oya Narin, açılış konuşmacıları, panel oturumları ve diğer konuşmacılar turizm yatırımcılarının nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattılar. Turizm tüketicisi değişiyor ama diğer taraftan altı jenerasyon bir arada tüketici konumunda. Turizm yatırımlarının bu jenerasyonların taleplerini; değişen dünya, dijital dönüşüm, yapay zekâ, beklentiler, seyahat harcamaları, turist beklentileri, sürdürülebilirlik, enerji gibi birçok konuyu düşünmesi gerektiği gündeme geldi. Günümüzün değişen talepleri doğrultusunda lüks turizm gelişiyor, kruvaziyer tırmanışta, talepler artıyor; wellness ve longevity trendleri turizm yatırımlarını yeniden şekillendiriyor.

Seyahat artık keşif değil, bütünsel iyi oluş yolculuğu olarak tanımlanıyor. Yatırımcıların da bunu göz önüne alarak yeni yatırımları farklı konseptler, kişiselleştirilmiş deneyimler, akla ve duyguya hitap edecek şekilde planlaması gerekiyor.

TURİZM VE FİNANS

TIF 2026 önemli bir beyin fırtınasıydı. Neler konuşulduğunu burada yazmak mümkün değil ama benim için önemli noktalardan biri, İş Bankası’nın sağladığı altyapı ile her ülkeden gelen turistin Türkiye’de kredi kartıyla kendi yerel ödeme sistemiyle uyumlu ödeme yapabiliyor olması. İş Bankası’nın yerli ve yabancı turizm yatırımcısına finans sağlaması ve alanda özellikle çalışıyor olması da yatırımcı için önemli.

YURT DIŞINDA MARKA OLMAK

Türkiye’de başarılı oteller olmasına rağmen bu otellerin bir marka olamaması, yurt dışına açılamaması önemli konulardan biri. “THY’nin uçtuğu her yere otel markamızı götürebilmeliyiz.” düşüncesi TIF 2026’da itibar gören bir yaklaşım oldu.

Belki bundan sonra turizm yatırımcıları yurt içinde başarıyla işlettikleri otelleri yurt dışına da götürerek orada Türk yatırımcısının varlığını bu alanda da hissettirirler. Yurt dışına otel müdürü ihracında çok başarılı bir ülkeyiz ve yurt dışındaki Türk otel müdürleri globalde çok değerli. Neden otellerimiz de yurt dışında marka olmasın? Galiba artık sıra bu konuda. Türk Hava Yolları dünyanın en fazla ülkesine uçan ve 500 uçağa sahip bir hava yolu. Sadece bu bile turizm için önemli bir değer.

TIF 2026’ya Anadolu’dan çok az otel sahibinin katılması dikkatimi çekti. Bu tür organizasyonları sektörleri için kıymetli buluyorum. Biraz da vizyon ve merak önemli tabii.

Turizm yatırımcılarını heyecanlı, farklı, birçok pazıl parçasını bir araya getirmeleri gereken bir süreç bekliyor.

Sözün özü; sahi neden bizim yurt dışında bir otel markamız olmasın? Kıyılarda yorulmadan yüzmek, minik hareketler daha rahat ve güvenli mi geliyor? Açık deniz ve okyanusta yüzmeye korkar mıyız? Bence korkmayız. Türk girişimci ve yatırımcıları isterse pekâlâ en iyi şekilde başarırlar.

Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zekâ ile yazılan özgün bir yazıdır.