"Yaptırımları Hafifletmek Stratejik Bir Hata"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Andoya Uzay Merkezi’nde kameraların karşısına geçen Merz, ABD’nin İran-İsrail savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarını gerekçe göstererek Rus petrolüne geçici izin vermesine tepki gösterdi. G7 üyelerinin büyük çoğunluğunun bu karara karşı olduğunu belirten Merz, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi sebeple olursa olsun yaptırımları hafifletmek yanlıştır. Şu an piyasada bir miktar değil, fiyat sorunu var. Amerikan hükümetinin bu kararı hangi stratejiyle aldığını bilmek istiyorum. Asıl soru şudur: Bu savaş ne zaman ve nasıl sona erecek? Bu sorunun henüz net bir cevabı yok."

"İran Savaşı Bizim Savaşımız Değil"

Bölgesel çatışmaların küresel ekonomiyi sarstığı bir dönemde, Almanya'nın askeri bir müdahale niyetinde olmadığını açıkça ifade eden Şansölye, Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik edilmesi yönündeki soruları geri çevirdi. Merz, "Bu savaş bizim savaşımız değil ve olmasını da istemiyoruz," diyerek Berlin’in önceliğinin diplomatik çözüm olduğunu hatırlattı.

Savaşın sona ermesi konusundaki sorumluluğun Tahran rejiminde olduğunu savunan Merz, İran'ın bölge ülkelerine saldırmaktan vazgeçmesi ve istikrarı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Konusunda Kararlılık Mesajı

Orta Doğu’daki krizin Ukrayna dosyasını gölgelememesi gerektiğini belirten Merz, Rusya üzerindeki baskının artırılacağını söyledi. Rusya’nın hala müzakere masasına oturmaya niyetli olmadığını ifade eden Başbakan, "İran’daki durumun dikkatimizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz; Ukrayna’ya desteğimiz sürecek," dedi.

Norveç Başbakanı Store de Merz’e destek vererek, Rusya’nın en hassas olduğu noktanın enerji sektörü olduğunu ve bu alandaki tavizlerin yaptırımların etkisini kıracağını belirtti.

Ne Olmuştu?

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile yaşanan gerilim sonrası fırlayan enerji maliyetlerini düşürmek adına, 12 Mart’tan önce yüklemesi yapılan Rus ham petrolü ve ürünlerinin 11 Nisan’a kadar satılmasına olanak tanıyan geçici bir lisans yayımlamıştı. Bu hamle, Avrupa kanadında "Rusya’ya yönelik ambargonun delindiği" şeklinde yorumlanarak tepkiyle karşılandı.