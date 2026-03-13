Küresel tedarikçiler yeni rotalar arayışına girerken, Türkiye’den tedarik eğilimi de artıyor. Oregon Teknoloji Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kıyak, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle oluşan belirsizlik ortamının ihracatçı ve ithalatçıları zorlayınca, müşterilerinden gelen yoğun danışmanlık talepleri aldıklarını söyledi. Bu taleplere yanıt verdiklerini belirten Kıyak, bu kapsamda yeni projeler için bilgi ve danışmanlık sunduklarını, güvenli taşıma ve teminat sağladıklarını söyledi. Oregon Teknoloji’nin çözüm odaklı yaklaşımının, kriz dönemlerinde işletmelerin lojistik planlamasında belirsizlikleri azalttığını ve operasyonel esnekliklerini artırdığını vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, şöyle konuştu: “1995 yılından beri sektörün sivil toplum örgütlerindeki görevlerim nedeniyle bu tür kriz durumlarında ülkemizin lojistik sektörünün verebileceği pozitif tepkiyi öngörebiliyorum. Bununla birlikte, 2006 yılından itibaren Ülkemizin ortak transit sistemine girişine öncülük etmiş tecrübeli bir ekibimiz var. Oregon’un Gürcistan’dan Norveç’e uzanan geniş coğrafyada yaklaşık 2.000 faal müşterisi bulunuyor. İhracatçı, ithalatçı, gümrük müşaviri, taşımacı ve taşıma işleri organizatörlerinden oluşan bu müşteri ağı, savaş ortamında tedarik zincirlerinin aksamaması için güzergâh planlaması, en düşük maliyetle en hızlı gümrük ve lojistik çözümlerinde Oregon’a güveniyor. İrlanda’dan Gürcistan’a kadar izinli gönderici tesislerimiz-depolarımız, acente ağımız ile gümrükleme, araç takip, konteyner tedarik ve teminat hizmetimizle esnek çözümler sunuyoruz.”

YÜKLER GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE’YE GELİYOR

Oregon Teknoloji Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kıyak, savaş nedeniyle İran’ın kapalı kalmasının yük trafiğinde önemli bir yön değişikliğine yol açtığını söyledi. Yüklerin Gürcistan üzerinden Türkiye’ye yöneldiğini belirten Kıyak, Aktaş, Türkgözü ve Sarp sınır kapılarında ciddi bir yoğunlaşma beklediklerini ve buna göre teminat planlaması yaptıklarını ifade etti. Kıyak, bu hafta havalimanlarından Ortadoğu’ya yönelik yüksek teminatlı teknoloji ürünleri sevkiyatında dikkat çekici bir artış gözlemlediklerini, önümüzdeki hafta ise Mersin ve İskenderun limanlarında talebin belirgin şekilde artmasını beklediklerini dile getirdi. Daha önce Türkiye üzerinden hiç transit sevkiyat gerçekleştirmemiş yabancı müşterilerden de yoğun şekilde talep aldıklarını kaydeden Kıyak, bu firmaların taşıma, gümrükleme ve sigorta konularında danışmanlık almak için kendilerine başvurduğunu belirtti. Şirketin aynı zamanda danışmanlık ve proje yönetimi ile müşterilerinin lojistik süreçlerini optimize ettiğini vurgulayan Kıyak, Oregon Hatay, Oregon Mersin ve Oregon Gaziantep şirketleri ortaklarının Körfez ülkelerine dönük karayolu taşımalarındaki yoğun artışın bayramdan sonra petrol türevi hammadde ithalatı ile artarak süreceğini öngördüklerini dile getirdi.