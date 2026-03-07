Bakan Bak, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kadın sporcularımızla gurur duyuyor, onları tebrik ediyoruz” ifadelerini kullanarak, kadın sporcuların son bir yılda uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attığını belirtti. Bak, kadın milli sporcuların bu dönemde 1.630’u altın, 1.581’i gümüş ve 1.616’sı bronz olmak üzere toplam 4.827 madalya kazandığını açıkladı.

Bakan ayrıca, Türkiye’de kadın sporunun son yıllarda uluslararası arenada adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayarak, “Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar tüm branşlarda kadın sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Gösterdikleri performansla sevinç kaynağımız haline geldiler ve tarih yazıyorlar” dedi.

Osman Aşkın Bak, kadınların spordaki varlığını artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, genç kızların erken yaşta spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Bakan, “Kadın sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece ülkemizi gururlandırmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında açtığımız spor tesisleri ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerimize güvenli ve erişilebilir spor ortamları sunuyoruz” dedi.

Bakan Bak, açıklamasını kadın sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve yöneticilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak tamamladı.