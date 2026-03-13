DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, THY hakkında dile getirilen bazı söylem ve paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan THY’nin devlet bütçesinden kaynak alan bir kuruluş olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, THY’nin gelirlerini kendi ticari faaliyetlerinden elde eden, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabi halka açık bir şirket olduğu ifade edildi. Şirketin kamuya ya da genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı da kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, THY’nin kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösterildiği ve birbiriyle ilgisiz kalemlerin yan yana getirilerek şirketin hedef alındığı yönündeki paylaşımların dezenformasyon olduğu belirtildi.